Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 24 de agosto

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para este domingo 24 de agosto.

Paso Pehuenche

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra cerrado este domingo 24 de agosto para todo tipo de vehículos. Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe.

Este Paso conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada a una altitud de 2.553 metros sobre el nivel del mar, es una vía estratégica para el tránsito entre ambos países, facilitando el cruce de vehículos particulares, transporte de carga y ómnibus de larga distancia.

Además de su función logística, el Centro de Frontera Pehuenche es una puerta de acceso a paisajes naturales de gran belleza, como la Laguna del Maule y la Cordillera de los Andes.

Para este domingo, el pronóstico en la Alta Montaña indica "tiempo muy frío y nubosidad variable".

"Permanecerá cerrado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos, por condiciones desfavorables para circular con seguridad", informaron autoridades nacionales. Asimismo, se indicó que la Ruta Nacional 145 se encuentra transitable con precaución, hasta el kilómetro 60 (Paraje Los Castaños).

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

