Sospechas por coimas

Mario Lugones rompió el silencio tras las denuncias en Discapacidad: "No hay contratos irregulares"

Si bien admitió que la auditoría ordenada podría detectar irregularidades, descartó un aumento exponencial de contratos con la droguería Suizo Argentina. Qué dijo el ministro de Salud.

El funcionario nacional habló tras los audios de Spagnuolo

El funcionario nacional habló tras los audios de Spagnuolo

Foto: Prensa Ministerio de Salud
No hubo contratos irregulares con el Ministerio”, aseguró en diálogo con la prensa, donde también negó versiones sobre presuntas maniobras de laboratorios para inflar precios.

Mendoza adhiere a la Ley de Transparencia Fiscal: impuestos deberán detallarse en facturas
Es ley

Mendoza adhiere a la Ley de Transparencia Fiscal: impuestos deberán detallarse en facturas
Milei negó las acusaciones de Spagnuolo y anunció acciones judiciales
Filtración de audios

Milei negó las acusaciones de Spagnuolo y anunció acciones judiciales

Una auditoría en marcha por las denuncias en Discapacidad

El Gobierno dispuso la intervención de Andis, a cargo de Alejandro Vilches, quien ya entregó los primeros informes sobre las contrataciones. Detectaron que el organismo pagó hasta un 30% más caro algunos medicamentos que los adquiridos por la cartera de Salud.

Según publica La Nación, uno de los casos más llamativos es el de la Asparaginasa Pegilada, provista por la droguería Suizo Argentina, también mencionada en los audios y bajo investigación judicial. Mientras que Salud pagó en 2024 un precio unitario de $8,2 millones, Andis lo abonó en 2025 a $13,5 millones, lo que refleja una diferencia del 63%, muy por encima de la inflación del período.

droguería Suizo Argentina
La droguer&iacute;a Suizo Argentina, en el ojo de la tormenta por las denuncias de sobreprecios.

La droguería Suizo Argentina, en el ojo de la tormenta por las denuncias de sobreprecios.

Mario Iván Lugones: “Los contratos que circulan son falsos”

Consultado por las versiones sobre un aumento exponencial de los contratos con la droguería Suizo Argentina, Lugones fue enfático: “Eso es mentira. No es cierto”.

Explicó que el dato corresponde a una licitación por logística, no por medicamentos, y que el monto máximo informado es por dos años: “Se paga lo que se usa, no lo que dicen ustedes”.

Plazos de la investigación en Discapacidad tras las denuncias por coimas

El ministro precisó que la auditoría legalmente puede extenderse hasta seis meses, y advirtió que, si bien no descarta que puedan aparecer irregularidades en Andis, todavía los datos son preliminares y deberán ser confirmados por la Justicia.

Puede haber cualquier cosa, pero no lo sé”, admitió ante la consulta sobre posibles contratos extraños en la Agencia.

Mario Lugones, ministro de Salud, Executive Summit 2025
Mario Iv&aacute;n Lugones habl&oacute; sobre las sospechas de coimas que rodean a la ANDIS.

Mario Iván Lugones habló sobre las sospechas de coimas que rodean a la ANDIS.

El rol de la Justicia y los organismos de control

Además de la intervención, la investigación judicial deberá corroborar los hallazgos. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) ya había señalado dificultades para emitir conclusiones por falta de precios testigo en compras anteriores.

Mientras tanto, Vilches comenzó a revisar los gastos del programa Incluir Salud, cuyos datos aún no son públicos y que podría explicar parte de las compras cuestionadas.

“No hablé con Spagnuolo”, informó Mario Lugones

Por último, Lugones aclaró que no tuvo contacto con Diego Spagnuolo tras la difusión de los audios. “No, no hablé con él”, respondió ante la consulta de Sitio Andino.

El ministro insistió en que, al menos en lo que respecta a su gestión, “no hubo contratos irregulares” y que la investigación despejará las sospechas.

