Mario Lugones rompió el silencio tras las denuncias en Discapacidad: "No hay contratos irregulares"

Tras la difusión de audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que se mencionan supuestos sobornos, el ministro de Salud, Mario Iván Lugones, salió a responder y buscó bajar la tensión.
Si bien admitió que la auditoría ordenada podría detectar irregularidades, descartó un aumento exponencial de contratos con la droguería Suizo Argentina. Qué dijo el ministro de Salud.
Tras la difusión de audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que se mencionan supuestos sobornos, el ministro de Salud, Mario Iván Lugones, salió a responder y buscó bajar la tensión.
“No hubo contratos irregulares con el Ministerio”, aseguró en diálogo con la prensa, donde también negó versiones sobre presuntas maniobras de laboratorios para inflar precios.
El Gobierno dispuso la intervención de Andis, a cargo de Alejandro Vilches, quien ya entregó los primeros informes sobre las contrataciones. Detectaron que el organismo pagó hasta un 30% más caro algunos medicamentos que los adquiridos por la cartera de Salud.
Según publica La Nación, uno de los casos más llamativos es el de la Asparaginasa Pegilada, provista por la droguería Suizo Argentina, también mencionada en los audios y bajo investigación judicial. Mientras que Salud pagó en 2024 un precio unitario de $8,2 millones, Andis lo abonó en 2025 a $13,5 millones, lo que refleja una diferencia del 63%, muy por encima de la inflación del período.
Consultado por las versiones sobre un aumento exponencial de los contratos con la droguería Suizo Argentina, Lugones fue enfático: “Eso es mentira. No es cierto”.
Explicó que el dato corresponde a una licitación por logística, no por medicamentos, y que el monto máximo informado es por dos años: “Se paga lo que se usa, no lo que dicen ustedes”.
El ministro precisó que la auditoría legalmente puede extenderse hasta seis meses, y advirtió que, si bien no descarta que puedan aparecer irregularidades en Andis, todavía los datos son preliminares y deberán ser confirmados por la Justicia.
“Puede haber cualquier cosa, pero no lo sé”, admitió ante la consulta sobre posibles contratos extraños en la Agencia.
Además de la intervención, la investigación judicial deberá corroborar los hallazgos. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) ya había señalado dificultades para emitir conclusiones por falta de precios testigo en compras anteriores.
Mientras tanto, Vilches comenzó a revisar los gastos del programa Incluir Salud, cuyos datos aún no son públicos y que podría explicar parte de las compras cuestionadas.
Por último, Lugones aclaró que no tuvo contacto con Diego Spagnuolo tras la difusión de los audios. “No, no hablé con él”, respondió ante la consulta de Sitio Andino.
El ministro insistió en que, al menos en lo que respecta a su gestión, “no hubo contratos irregulares” y que la investigación despejará las sospechas.