2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
En busca de mejores salarios

Trabajadores judiciales mantienen el reclamo por paritarias y la aplicación del convenio colectivo de trabajo

Aseguran que los aumentos fueron insuficientes y no hay diálogo para la aplicación del convenio colectivo de trabajo. Qué dijo el referente de los judiciales.

Trabajadores judiciales mantienen el reclamo por paritarias y la aplicación del convenio colectivo de trabajo

Trabajadores judiciales mantienen el reclamo por paritarias y la aplicación del convenio colectivo de trabajo

Por Sitio Andino Política

Los trabajadores judiciales mantienen el reclamo por mejoras salariales y la aplicación de un convenio colectivo de trabajo. Entre protestas y mecanismos de visibilización, los empleados buscan que se respeten sus derechos laborales.

"Tenemos dos frentes de reclamo abiertos. Uno es por el tema de las paritarias porque el Gobierno las cerró unilateralmente y nos dio un aumento por decreto. Por lo tanto, estamos reclamando la reapertura de negociaciones y que se nos dé el mismo aumento que se otorgó el Gobernador, del 40%. Si se aumentó dos millones de pesos su salario, no podemos permitir que a un empleado judicial le aumente $25.000", explicó el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, Ricardo Babillón.

Lee además
La Cámara Alta le dio un nuevo revés al oficialismo nacional video
Congreso

El Senado rechazó otros dos vetos presidenciales: cómo votaron los mendocinos
El exintendente de San Rafael habló de todo en Aconcagua Radio
Entrevista

Emir Félix y la inseguridad: "Mendoza se está rosarizando a pasos agigantados"
Embed

Situación laboral de los trabajadores judiciales en Mendoza

Según el referente sindical, actualmente los trabajadores judiciales no tienen un convenio colectivo de trabajo que los ampare, aunque sí fue acordado en paritarias pasadas, pero la Suprema Corte no cumple con su implementación.

"Tenían un plazo de un año para realizar el convenio, ese plazo venció en agosto, lo estiramos hasta septiembre y la Corte ahora no se sienta a terminar de elaborarlo", explicó Babillón.

A su vez, detalló que los trabajadores afectados por la situación suman un total de 3.500 y si se agregan los funcionarios, llegan a 5.000. El gremio visibilizó el reclamo mediante lonas con los integrantes de la Suprema Corte y la frase "los compromisos se cumplen".

WhatsApp Image 2025-10-02 at 15.49.13 (1)

"Es increíble que la Suprema Corte, que es quien tiene que velar por la garantía del derecho a todos los mendocinos, no cumpla con la ley y no se sienta a discutir un compromiso que afirmó en paritarias, y tiene fuerza de ley", manifestó.

Babillón aseguró que no hay diálogo y que profundizarán los reclamos en busca de la aplicación del convenio colectivo de trabajo y las mejoras salariales que exigen.

Temas
Seguí leyendo

Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert

El Gobierno de Mendoza aumenta las multas de tránsito y estos serán los nuevos valores

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que dé la cara"

Scott Bessent dijo que Estados Unidos hará "lo que sea necesario" para ayudar al gobierno de Milei

El Presupuesto 2026 y la obra pública en Mendoza: cuánto y a qué se destinará

El Senado sesionará para rechazar los vetos sobre el Garrahan y las universidades

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

De cuánto es la deuda que Cornejo pidió refinanciar a la Legislatura

LO QUE SE LEE AHORA
En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza. 
Entrevista en Aconcagua Radio

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que dé la cara"

Las Más Leídas

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

El líder libertario llegará en el marco de la campaña electoral video
Visita presidencial

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Violento y millonario robo en Guaymallén. 
no hay detenidos

Entradera y robo millonario en Guaymallén: atacaron a una mujer

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear
Investigación

Una mujer apuñaló a su pareja en General Alvear y el hombre se encuentra grave

Te Puede Interesar

La Cámara Alta le dio un nuevo revés al oficialismo nacional video
Congreso

El Senado rechazó otros dos vetos presidenciales: cómo votaron los mendocinos

Por Facundo La Rosa
El exintendente de San Rafael habló de todo en Aconcagua Radio
Entrevista

Emir Félix y la inseguridad: "Mendoza se está rosarizando a pasos agigantados"

Por Sitio Andino Política
Alfredo Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert.
En campaña

Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert

Por Florencia Martinez del Rio