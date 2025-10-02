El Senado sesionará para rechazar los vetos sobre el Garrahan y las universidades

El Senado de la Nación Argentina sesionará este jueves para rechazar dos vetos presidenciales.

El Senado de la Nación Argentina sesionará este jueves para rechazar los vetos presidenciales a los proyectos de financiamiento universitario y de declaración de emergencia en pediatría , con foco en el Hospital Garrahan, lo que significará una caída para el Gobierno Nacional en el Congreso.

Si bien el gobierno de Javier Milei retomó hace dos semanas la “rosca política” con el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán , y pese a que sumó múltiples fotos con dialoguistas que acompañaron al oficialismo durante 2024, no le alcanzará para detener el rechazo de los vetos en el recinto, desde las 10.

La suerte está echada, según detallan fuentes legislativas, por lo que la Casa Rosada deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo, que se contabilizarán para el Gobierno como otra derrota.

A finales de agosto, la Cámara alta había aprobado los proyectos por abrumadora mayoría: el que actualiza fondos para las universidades nacionales cosechó 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, mientras que la emergencia en pediatría obtuvo 62 votos afirmativos y ocho negativos.

El veto a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso generó una inmediata reacción en el ámbito académico y político. Gremios docentes, federaciones estudiantiles y la oposición convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria el pasado 11 de septiembre.

Otros temas de la sesión en el Senado de la Nación Argentina

El temario, que se definió en una reunión de Labor Parlamentaria, incluirá la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y dos tratados internacionales.

También, el cuerpo intentará darle media sanción al Programa Alerta Sofía, creado en el año 2019 por el Ministerio de Seguridad bajo la gestión de la actual titular de la cartera, Patricia Bullrich, con el objetivo de difundir de manera urgente desapariciones de menores.

Qué dice la “Ley Garrahan”

En concreto, la norma que consta de doce artículos establece:

La asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país .

para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial . La recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos.

que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. Eximir a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago del impuesto a las Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias.

cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias. La adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos, mediante procedimientos excepcionales previstos en la Ley de Emergencia Pública.

Qué dice la Ley de financiamiento universitario