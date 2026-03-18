18 de marzo de 2026
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Senado de la Nación Argentina

Qué harán Rodolfo Suarez y Mariana Juri con el dinero del dietazo del Senado

En medio de la polémica por el aumento de las dietas, los senadores mendocinos definieron qué harán con el incremento que eleva sus ingresos a más de $11 millones.

Los senadores nacionales Rodolfo Suarez y Mariana Juri definieron qué harán con el aumento millonario en el Senado.

Los senadores nacionales Rodolfo Suarez y Mariana Juri definieron qué harán con el aumento millonario en el Senado.

NA
 Por Cecilia Zabala

Tras los cuestionamientos que surgieron por el aumento en las dietas de los senadores nacionales, que llevará sus ingresos a cifras superiores a los $11 millones mensuales, dos representantes de Mendoza decidieron rechazar el incremento salarial.

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La decisión se conoció luego de que trascendiera el impacto del nuevo acuerdo salarial para los trabajadores legislativos, que automáticamente se traslada a las dietas de los senadores.

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Sueldos de más de $11 millones

El incremento en los haberes de los legisladores surge de la actualización de los módulos que componen sus salarios, atados a las paritarias del personal del Congreso.

Este esquema llevó a que las dietas pasen de poco más de $10 millones a alrededor de $11,6 millones brutos, lo que generó críticas incluso dentro del propio sistema político.

La suba acumulada responde a acuerdos salariales firmados en los últimos meses, con aumentos escalonados que impactan directamente en los ingresos de los senadores.

La postura de los mendocinos

Frente a este escenario, los senadores de la UCR por Mendoza optaron por rechazar el aumento, en línea con una postura que ya habían adoptado anteriormente.

Desde el radicalismo sostienen que los incrementos acordados para los trabajadores legislativos “no deberían implicar mejoras para los legisladores”, apelando a un criterio de austeridad en medio del contexto económico actual.

Además, ya habían anticipado que volverían a tomar esta decisión ante una nueva actualización de las dietas, como parte de una postura sostenida frente a este tipo de incrementos.

"El dinero correspondiente por el aumento debe ser lisa y llanamente ahorrado por el Estado y aplicado de manera justa y equitativa en su presupuesto, prioridades que han sido fijadas justamente en el Congreso de la Nación", explicó Juri a través de sus redes sociales.

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"Lo hacemos con el convencimiento de que realizar donaciones implica utilizar recursos públicos para “hacer política” en beneficio del político que dona. Los argentinos están haciendo un gran esfuerzo para salir adelante después de años de políticas equivocadas, y nosotros tenemos la obligación de acompañarlos con responsabilidad y coherencia", agregó.

Asi, aprovechó para cuestionar la decisión de la senadora justicialista, Anabel Fernández Sagasti, quien decidió que continuará con el mecanismo que aplica desde hace tiempo: donar el incremento salarial a una entidad de la comunidad mendocina.

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