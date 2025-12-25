Ni febrero ni agosto: según la ciencia, este es el mes en que nacen las buenas personas

Por Juan Pablo Strappazzon







Muchas personas sienten curiosidad por saber en qué mes nacen las buenas personas. Aunque la personalidad y los valores se forman por múltiples factores, la ciencia sugiere que ciertos meses podrían asociarse con rasgos más positivos. A continuación, todos los detalles.

bebé Descubrí el mes en que nacen las personas más buenas, según la ciencia Qué dice la ciencia sobre el mes en el que nacen las buenas personas Los especialistas coinciden en que no existe un mes de nacimiento que determine si una persona será “buena” o no. Sin embargo, distintas investigaciones señalan que quienes nacen en primavera, especialmente en septiembre y octubre, suelen presentar indicadores emocionales más favorables, como un estado de ánimo más estable y positivo.

Estas diferencias se asocian a factores ambientales propios de esa época del año, como una mayor exposición a la luz solar y temperaturas más moderadas, que influyen en el desarrollo temprano del cerebro. Según la ciencia, esto podría traducirse en mayor energía, mejor regulación emocional, menor irritabilidad y una mayor predisposición a la sociabilidad.

De todos modos, los expertos aclaran que el mes de nacimiento no es determinante. La educación, el entorno familiar y las experiencias personales tienen un peso mucho mayor en la construcción de valores, actitudes y comportamientos a lo largo de la vida. / TyC Sports

Del mismo modo, la forma en que una persona se comunica también puede revelar rasgos emocionales. Descubrí qué dice la psicología sobre quienes usan puntos suspensivos al escribir y qué significan en la comunicación cotidiana.

