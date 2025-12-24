Qué dice la psicología sobre las personas que usan puntos suspensivos al escribir

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, solemos conocer personas a las que les gusta usar puntos suspensivos al escribir. Este hábito, lejos de ser algo inadvertido, puede revelar significados específicos según la psicología. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

Evitar confrontaciones es uno de los motivos más frecuentes detrás del uso de puntos suspensivos. Muchas personas los emplean para no sonar tajantes o agresivas, buscando un tono más ambiguo que reduzca tensiones y permita mantener una comunicación más cordial.

También suelen utilizarse para expresar indecisión o duda. Al no cerrar completamente una idea, quien escribe deja en evidencia cierta inseguridad o reflexión interna, mostrando que no tiene una postura totalmente definida o que aún está procesando lo que quiere comunicar.

Además, los puntos suspensivos sirven para suavizar una opinión y dejar espacio para que el otro complete el sentido del mensaje. De este modo, se invita al receptor a interpretar, inferir o participar activamente en la conversación. / TyC Sports

Además, los puntos suspensivos sirven para suavizar una opinión y dejar espacio para que el otro complete el sentido del mensaje. De este modo, se invita al receptor a interpretar, inferir o participar activamente en la conversación. / TyC Sports

