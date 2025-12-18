18 de diciembre de 2025
Por qué alguien que conocés no te saluda por la calle, según la psicología

 Por Juan Pablo Strappazzon

Generalmente, nos sucede que alguien que conocemos nos ignora o no nos saluda al cruzarnos por la calle. Este comportamiento tiene significados específicos según la psicología. En esta nota te contamos todo lo que debés saber y sus posibles interpretaciones.

Qué revela la psicología cuando alguien que conocés no te saluda en la calle

Según especialistas en psicología, una persona que conocemos podría no saludarnos porque no prioriza la interacción social y centra su atención en otras tareas o responsabilidades, sin intención de ignorarnos personalmente.

Por otro lado, algunas personas sienten incomodidad al interactuar, incluso con conocidos, y evitan los saludos como una estrategia para reducir la ansiedad o la tensión social que les genera el encuentro.

Además, en ciertos casos, el silencio o la falta de saludo puede ser una forma de expresar descontento, disgusto o marcar distancia emocional frente a la otra persona.

