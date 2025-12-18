Por qué alguien que conocés no te saluda por la calle, según la psicología

Generalmente, nos sucede que alguien que conocemos nos ignora o no nos saluda al cruzarnos por la calle . Este comportamiento tiene significados específicos según la psicología . En esta nota te contamos todo lo que debés saber y sus posibles interpretaciones.

Según especialistas en psicología, una persona que conocemos podría no saludarnos porque no prioriza la interacción social y centra su atención en otras tareas o responsabilidades , sin intención de ignorarnos personalmente.

No te saluda en la calle: esto dice la psicología sobre su comportamiento

Por otro lado, algunas personas sienten incomodidad al interactuar , incluso con conocidos, y evitan los saludos como una estrategia para reducir la ansiedad o la tensión social que les genera el encuentro.

Además, en ciertos casos, el silencio o la falta de saludo puede ser una forma de expresar descontento, disgusto o marcar distancia emocional frente a la otra persona.

Por último, algunas personas utilizan esta actitud para imponer distancia social y proyectar una sensación de superioridad, intentando controlar la dinámica de la interacción según sus propias percepciones y objetivos. / Clarín

