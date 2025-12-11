Preferir estar solo la mayor parte del tiempo: qué dice la psicología al respecto

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, conocemos personas, e incluso podemos reconocernos a nosotros mismos, que prefieren estar solos la mayor parte del tiempo. Más allá de ser una elección personal, esta conducta puede reflejar significados específicos según la psicología. Mirá todos los detalles.

persona, mujer, sola, casa (2) Preferir la soledad no es raro: descubrí qué dice la psicología al respecto Qué significa preferir la soledad la mayor parte del tiempo, según la psicología Primeramente, es fundamental saber que existe una diferencia entre sentirse solo y elegir la soledad. Quienes optan por pasar tiempo a solas suelen buscar un espacio para relajarse, reflexionar o recuperar energía emocional lejos del bullicio cotidiano.

Generalmente, estas personas tienden a ser más introvertidas o contemplativas. Disfrutan de la tranquilidad, los momentos pausados y las actividades individuales, como leer, escribir, ver una serie o simplemente gozar del silencio.

Esta inclinación también refleja una necesidad de autonomía emocional y una menor dependencia de la interacción social constante. No se trata de un problema, sino de una manera particular de cuidar su propio bienestar y equilibrio interno. / TN

