Pesebre de Navidad: qué representa, dónde colocarlo y figuras imprescindibles

Aprendé sobre el pesebre de Navidad, cómo ubicarlo en casa, qué representa y cuáles son las figuras que no pueden faltar en la decoración.

Por Sitio Andino Sociedad

El pesebre es considerado como uno de los elementos más tradicionales de la Navidad. En esta nota te contamos todo lo que quizás no sabías: su significado, dónde colocarlo en casa y cuáles son las figuras que no pueden faltar.

Todo lo que debés saber del pesebre de Navidad

Qué significa el pesebre de Navidad: origen

En la tradición cristiana, el pesebre simboliza el lugar donde nació Jesús, considerado el hijo de Dios. Los Evangelios de Mateo y Lucas son los únicos que relatan este nacimiento, que tuvo lugar en la ciudad de Belén.

María y José habían viajado desde Nazaret y, según el Evangelio de Lucas, llegaron a Belén justo antes del nacimiento debido a un censo decretado por Augusto César. Como no encontraron alojamiento disponible, Jesús vino al mundo en un entorno humilde y fue colocado en un pesebre.

Dónde poner el pesebre en casa y mantener la tradición

El pesebre suele colocarse en un lugar destacado de la casa, normalmente cerca del árbol de Navidad, de manera que todos los miembros de la familia puedan verlo y disfrutarlo.

Muchos eligen situarlo justo bajo el árbol, dejando espacio suficiente para los regalos durante Nochebuena y el Día de Reyes. Esta disposición permite que el pesebre complemente la decoración sin opacar el árbol, creando una escena armoniosa y funcional con los obsequios alrededor.

Qué figuras del pesebre de Navidad no pueden faltar

El pesebre se compone de figuras esenciales que tienen un profundo simbolismo dentro de la tradición cristiana. En el centro se encuentra el Niño Jesús, considerado el Hijo de Dios y Redentor de la humanidad, quien representa la luz que llega al mundo.

A su alrededor, se sitúan la Virgen María y José. María simboliza la pureza, la fidelidad y el amor maternal, mientras que José representa la fortaleza, la protección y la obediencia, desempeñando un papel fundamental en la familia sagrada.

También forman parte del pesebre los Tres Reyes Magos (Gaspar, Melchor y Baltasar) que encarnan la sabiduría y traen obsequios que reconocen la divinidad de Jesús. La Estrella de Belén guía a los creyentes con fe y esperanza, y los animales, como la mula, el buey, gallinas, ovejas y cabras, completan la escena. / La Nación

Si querés conocer todo sobre la Navidad, desde curiosidades y rituales tradicionales hasta ideas para decorar, recetas y actividades para disfrutar en familia, hacé clic aquí para descubrir todo.

