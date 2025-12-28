Guaymallén celebró la música cuyana en homenaje a Hilario Cuadros

Homenaje a Hilario Cuadros en Guaymallén.

Grandes referentes del folclore cuyano se reunieron en el Espacio Hilario Cuadros para participar de “Tonadas son tonadas”, un encuentro artístico organizado por el Municipio de Guaymallén para celebrar el Día Nacional de la Tonada y rendir homenaje al gran Hilario Cuadros, al cumplirse 123 años de su natalicio.

image Noche de música y danza El evento propuso una noche de música y danza en vivo, con la participación del Ballet Municipal de Guaymallén, bajo la dirección de Carlos Trigo; el Taller Municipal de Guitarras Cuyanas, a cargo de Juanci Moreno, y destacados artistas invitados, entre ellos el Dúo Nuevo Cuyo (Gustavo y Guillermo Micieli), Carlos Alcaraz, Ángel Cataldo, Oscar Puebla, Chichi Bertiz, Carlos Cuadros (sobrino de Hilario), Bebi Pollarolo, Gringo Honores, Telly Fernández, Daniel Talquenca, Juanita Vera, Pablo Budini, Sergio Santi, Eduardo Lezcano y la agrupación Melodía Huarpe, quienes actuaron y recibieron reconocimientos de parte del Municipio.

image Además, los presentes pudieron deleitarse escuchando discos originales en vinilo de Hilario y otros artistas cuyanos. La velada fue ideal para que los amantes de las tradiciones disfruten en familia y al aire libre, en un encuentro lleno de identidad, memoria y celebración para cerrar el año honrando nuestras raíces.