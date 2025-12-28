28 de diciembre de 2025
Alcohol al volante

Una conductora alcoholizada chocó contra una vivienda en Guaymallén y dañó una moto

Una mujer de 42 años chocó su Peugeot contra una vivienda en Guaymallén. El test de alcoholemia dio positivo y hubo daños materiales menores.

Con más de 1 g/l de alcohol en sangre, una conductora chocó una moto estacionada en Guaymallén.

 Por Celeste Funes

Durante la madrugada de este domingo, una conductora de 42 años protagonizó un incidente vial en el departamento de Guaymallén, cuando perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra el garaje de una vivienda. El hecho ocurrió cerca de las 05.22, en la intersección de Aristóbulo del Valle y Lavalle.

Guaymallén: perdió el control de su vehículo, subió a un puente y chocó contra un domicilio

Según la información policial, vecinos alertaron al 911 luego de observar que un vehículo Peugeot, conducido por la mujer identificada como A. C., se subió a un puente y luego ingresó al garaje de un domicilio particular. En el interior del lugar se encontraba una motocicleta estacionada, que fue impactada por el rodado.

Como consecuencia del choque, se registraron daños materiales menores sobre la moto y la propiedad, aunque no se informaron personas lesionadas. Minutos después, personal policial y municipal intervino en la escena y procedió a realizar el correspondiente control de alcoholemia.

El test arrojó 1,53 gramos de alcohol por litro de sangre, valor superior al permitido por la normativa vigente. Por esta razón, las autoridades dispusieron el secuestro del vehículo y la confección del proceso contravencional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9099.

