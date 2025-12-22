22 de diciembre de 2025

Tradiciones de fin de año

Ritual del Espíritu de la Navidad: cómo hacerlo y atraer buenos deseos

Cada Navidad, un ritual ancestral invita a agradecer, limpiar energías y proyectar deseos. Qué simboliza y cómo realizarlo paso a paso.

Por Sitio Andino Lifestyle

La Navidad no sólo marca una celebración familiar y religiosa, sino también un momento de profunda conexión simbólica con el cierre de ciclos y el inicio de otros nuevos. En ese marco, el Ritual del Espíritu de la Navidad, celebrado cada 21 de diciembre, gana cada vez más presencia en los hogares argentinos como una práctica de gratitud, renovación energética e intención consciente.

El origen espiritual del ritual de Navidad

Este ritual se realiza tradicionalmente durante el solsticio, que en el hemisferio sur coincide con el inicio del verano. La fecha simboliza luz, apertura y renacimiento, tres conceptos que se alinean con el espíritu navideño más allá de lo religioso. En Mendoza y en distintas regiones del país, muchas personas lo adoptan como una forma íntima de despedir el año.

Más allá de creencias específicas, el Ritual del Espíritu de la Navidad propone un momento de pausa. Se trata de agradecer lo vivido y ordenar los deseos, algo que conecta con una necesidad emocional muy presente en estas fechas.

ritual de navidas, saumerio
Ritual del Espíritu de la Navidad: preparación y elementos

Antes de la noche del 24, la tradición indica preparar el espacio. La limpieza del hogar funciona como un acto simbólico de depuración, eliminando energías densas acumuladas durante el año. A esto se suma la aromatización con cítricos, como mandarina, naranja o limón, asociados a la prosperidad y la alegría.

Los elementos centrales del ritual son simples y accesibles:

  • Velas de distintos colores, según la intención (amor, paz, abundancia).
  • Mandarinas dispuestas en la mesa como símbolo de plenitud.
  • Papel y lápiz para escribir los deseos.

La sencillez del ritual es parte de su fuerza, ya que pone el foco en la intención más que en lo material. La sencillez del ritual es parte de su fuerza, ya que pone el foco en la intención más que en lo material.

Los 21 deseos y el sentido del cierre de ciclo

El momento ideal para realizarlo es la noche del 21 de diciembre, entre las 22 y la medianoche. Pero lo podés realizar incluso antes del 24 de diciembre. Con las velas encendidas y el ambiente en calma, se abren brevemente puertas y ventanas para dar la bienvenida simbólica a nuevas energías.

Luego llega el paso central: escribir 21 deseos, organizados en tres grupos. Primero se piensa en el bienestar colectivo, luego en familiares y amigos, y finalmente en objetivos personales. Esta estructura refuerza la idea de equilibrio entre lo individual y lo colectivo.

Al finalizar, algunas personas guardan la carta hasta el año siguiente y otras prefieren quemar la lista anterior. El gesto representa cerrar ciclos y confiar en el proceso, una idea muy ligada al espíritu de la Navidad.

mujer haciendo un ritual
Intención, agradecimiento y sentido actual

Durante el ritual suele realizarse una oración o meditación de agradecimiento por el año que termina y de apertura para el que comienza. La clave no está en la fórmula, sino en la convicción emocional, algo que muchas personas destacan como lo más valioso de la experiencia.

En tiempos de incertidumbre, este ritual se resignifica como un espacio de introspección. En Mendoza y en todo el país, el Espíritu de la Navidad aparece así como una tradición que invita a empezar el nuevo ciclo con conciencia, esperanza y propósito.

