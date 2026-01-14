14 de enero de 2026
Maipú Municipio mejora la conectividad vial y fortalece los ejes productivos

El Plan de Asfalto 2025-2026 de Maipú Municipio combina pavimentación, cloacas, luminarias y recuperación de espacios públicos.

image
Por Sitio Andino Departamentales

Maipú Municipio avanza fuertemente con su Plan de Asfalto 2025-2026, una propuesta integral de mejoras de infraestructura en el departamento. Actualmente, concluyeron las tareas en el 90% de las 450 cuadras anunciadas

Las obras no se limitan a la pavimentación de calles, sino a un objetivo integral de mejoras en la vida cotidiana de los vecinos. Así, hasta el momento ya se han beneficiado más de 8.500 familias de Maipú.

De esta manera, en muchos casos se conjugaron obras complementarias de construcción de cloacas, vinculaciones de agua, recambio de luminarias y recuperación de espacios públicos.

image

Vinculación productiva e interconexión entre distritos de Maipú Municipio

Las tareas también se han extendido al perfeccionamiento de los carriles productivos. Por esto, se impulsaron obras claves como la de calle Jerónimo Ruiz para la conexión con Ruta 60 y Rodríguez Peña, el corredor industrial central de la provincia de Mendoza.

Junto a la renovación de infraestructura vial urbana, se ha avanzado en la puesta en valor de diferentes zonas del departamento y la interconexión entre distritos. Estas labores tienen, además, un objetivo estratégico de mejoramiento en la vinculación de los ejes productivos.

Son los casos de las obras en calle Barcala, que conecta la zona este con centro y se trata de una alternativa de vinculación con un fuerte flujo vehicular.

