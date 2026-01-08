8 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Desarrollo urbano

Maipú Municipio impulsa nuevos desarrollos inmobiliarios para ampliar la oferta de viviendas

Maipú Municipio presentó un programa que promueve la planificación conjunta con empresas del sector y que ya prevé la construcción de mil viviendas.

Matías Stevanato, intendente de Maipú Municipio.

Maipú lanzó formalmente el Programa de Cooperación Público-Privado para el Desarrollo Inmobiliario, una iniciativa que busca articular capacidades entre el Estado local y empresas del sector para promover nuevos proyectos habitacionales, ampliar la oferta de viviendas y dinamizar la economía.

En este marco, el intendente Matías Stevanato participó de una recorrida por uno de los terrenos de la empresa Titulizar, ubicado en la zona sur del departamento, donde está proyectada la construcción de mil viviendas. Este desarrollo es el primero en implementarse bajo la nueva línea de cooperación.

Durante la visita, Stevanato destacó la importancia de impulsar políticas que integren esfuerzos públicos y privados para dar respuesta a las necesidades habitacionales del departamento:

“Nos genera una inmensa satisfacción apoyar un emprendimiento que tiene como principal objetivo que miles de familias accedan a la casa propia. El modelo Maipú de gestión se sigue consolidando en esta sinergia permanente de trabajo entre el sector público y el sector privado”.

Maipú Municipio avanza en una política de largo plazo

Por su parte, Alberto Jakubson, presidente de Titulizar, indicó: El Programa de Cooperación Público-Privado ha sido diseñado para planificar junto a los desarrolladores inmobiliarios, acompañar proyectos que cuenten con capacidad técnica y financiera, y al mismo tiempo garantizar un crecimiento territorial ordenado y sostenible. El objetivo central es facilitar la construcción de viviendas en distintas zonas del departamento, atendiendo la demanda habitacional y promoviendo un desarrollo equilibrado.

Además, desde el Municipio destacaron que el sector inmobiliario y la construcción cumplen un rol estratégico como motores del empleo y del movimiento económico, ya que generan puestos de trabajo directos e indirectos, impulsan a las pymes asociadas y fortalecen la dinámica productiva local.

Con esta iniciativa, Maipú avanza en una política de largo plazo que profundiza el vínculo con el sector privado, consolida una agenda conjunta de desarrollo urbano y reafirma el compromiso de la gestión municipal con el acceso a la vivienda y el crecimiento sostenible del departamento.

