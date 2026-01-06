6 de enero de 2026
Maipú Municipio

Rock con Vos: música en vivo bajo las estrellas en el Parque Metropolitano Sur

Este miércoles 7, el Teatro Griego Papa Francisco será escenario de una noche de tributos al rock nacional, con entrada libre y propuestas para toda la familia.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El Parque Metropolitano Sur en Maipú Municipio será nuevamente el punto de encuentro para que miles de personas disfruten de una noche con música en vivo bajo las estrellas. Este miércoles 7, desde las 20.00 horas, el Teatro Griego del Parque Metropolitano Sur será escenario de una nueva edición de Rock con Vos, una propuesta cultural pensada para disfrutar en familia y con amigos.

La jornada ofrecerá una noche de tributos al rock nacional, con bandas que rendirán homenaje a tres referentes fundamentales de la música argentina: Los Pericos, Los Fabulosos Cadillacs y Sumo. Un recorrido por distintos estilos y generaciones que marcaron la historia del rock.

image

Además de rock, espacios gastronómico con food trucks

El evento contará con entrada libre y gratuita, además de un espacio gastronómico con food trucks, invitando al público a acercarse con su heladerita y reposera para vivir una experiencia al aire libre.

Esta iniciativa busca democratizar el acceso a la cultura y revalorizar espacios públicos emblemáticos, consolidando al Teatro Griego Papa Francisco como un punto de encuentro para los vecinos y vecinas de todo el Gran Mendoza, a través de propuestas artísticas de calidad y abiertas a toda la comunidad.

