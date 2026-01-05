5 de enero de 2026
Maipú Municipio lanza calendario de celebraciones distritales por los 90 años de la Fiesta de la Vendimia

Cada barrio de Maipú Municipio será sede de actividades culturales, artísticas y gastronómicas durante todo enero.

image

Desde esta semana, Maipú comienza a vivir la Vendimia en cada uno de sus distritos con una propuesta que convierte las tradicionales celebraciones en verdaderos festivales culturales. Durante enero se realizarán doce festejos territoriales que funcionarán como antesala de la Vendimia Departamental, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la participación vecinal en cada rincón del territorio.

En un año especialmente significativo para Mendoza, que conmemora nueve décadas de la primera Fiesta Nacional de la Vendimia, la iniciativa de Maipú responde a una decisión clara de gestión: garantizar que la cultura y las tradiciones lleguen a cada barrio, promoviendo el acceso igualitario y poniendo en valor la identidad local en toda su geografía.

Cada vendimia distrital ofrecerá espectáculos artísticos, propuestas culturales, ferias de artesanos y espacios gastronómicos, diseñados para el disfrute de las familias y el encuentro comunitario. De este modo, el Municipio consolida una agenda cultural cercana, sostenida y con fuerte anclaje territorial.

Las celebraciones culminarán con la Vendimia Departamental en el Teatro Griego Papa Francisco.

Con este calendario, el departamento reafirma una forma de gestión que concibe la cultura como política pública permanente, integrando tradición, desarrollo local y participación comunitaria, y proyectando a Maipú hacia el futuro desde sus raíces.

image

Cronograma completo de Maipú Municipio

  • 08/01/26 Vendimia Las Barrancas. (Plaza Barrio Flischman)
  • 09/01/26 Vendimia de Russell. (Plaza Barrio Nerviani)
  • 10/01/26 Vendimia de Gral. Gutiérrez. (Playón de Estación Metrotranvia)
  • 11/01/26 Vendimia de Gral Ortega. (Club Teque)
  • 15/01/26 Vendimia Beltrán. (Club Atletico Beltran)
  • 16/01/26 Vendimia de Coquimbito. (Club Argentinos de Ruttini)
  • 17/01/26 Vendimia de Ciudad de Maipú. (Calle Maza paseo Los Leones)
  • 18/01/26 Vendimia de Cruz de Piedra. (Club Laur)
  • 22/01/26 Vendimia de Lunlunta. (Plazoleta Virgen del Tránsito)
  • 23/01/26 Vendimia de Rodeo Del Medio. (Ruta 50 entre Rufino Ortega y Savio)
  • 24/01/26 Vendimia Gral Luzuriaga. (Paseo Canota)
  • 25/01/26 Vendimia de San Roque ( Parque de la Familia)
  • 31/01/26 Vendimia Departamental (Teatro Griego Papa Francisco)
