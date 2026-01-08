Temporal complica rutas turísticas y rurales en San Rafael y Malargüe

Dirección Provincial de Vialidad aguarda el cese del temporal, que bajen los arroyos y se sequen los caminos afectados, para intervenir y recuperar la transitabilidad en caminos de San Rafael y Malargüe principalmente.

También se detectaron cortes por la crecida de arroyos aluvionales en las rutas provinciales 179, que vincula al sur de la ciudad de San Rafael con la localidad de Punta de Agua, y en la 190, entre esta localidad y la de Agua Escondida, en Malargüe.

Además, quedó cerrado hasta nuevo aviso, el circuito a Laguna del Diamante, sobre la Ruta Provincial 98, en San Carlos, tal cual lo anunció el Ministerio de Energía y Ambiente, luego de que un fuerte temporal acumulara hasta 30 centímetros de nieve en algunos sectores del recorrido, horas antes de que el camino fuera oficialmente habilitado para la actividad turística, condición que ha quedado postergada hasta que la Dirección Provincial de Vialidad intervenga y devuelva la transitabilidad.

Cerraron el circuito al Monumento del Cristo Redentor

Por otra parte, fue cerrado esta tarde el circuito al Monumento del Cristo Redentor, en Las Heras, que recorre poco más de 8 kilómetros desde Las Cuevas hasta la cima del cerro donde está apostado, luego de que la Coordinación del Paso Internacional decidiera el corte total de tránsito vial desde Uspallata hacia alta montaña por las lluvias que afectan toda esta zona con riesgos de derrumbes y deslaves.

Todas las rutas aludidas mencionadas son de suelo natural con tramos enripiados y varias de estas de gran extensión y en zonas remota, que se internan en el desierto o en la montaña.

Ante este panorama, los hombres y equipos de Vialidad Mendoza deberán ahora aguardar a que se retire el temporal, que las zonas afectadas se sequen para que la maquinaria pesada pueda operar sin enterrarse, y entonces sí entrar en territorio para devolver la transitabilidad de los caminos afectados.

El Cañón del Atuel, numerosos sectores con derrumbes y socavones

La situación en el Cañón del Atuel, donde la Vialidad Mendoza trabajó todo el día martes para poner transitable el circuito, se vio agravada por las lluvias del miércoles a la tarde y el jueves a la madrugada que hizo crecer el cauce del río y de los arroyos aluvionales circundantes que desaguan en este.

Así fue que se volvieron a detectar numerosos sectores con derrumbes, socavones, grandes acumulaciones de barro dejada por los arroyos secos que drenaron agua y badenes viales afectados que hay que reconstruir y que por estas horas aún estaban a cargados de agua.

Corte de conectividad con pueblos de San Rafael y Malargüe

Mientras tanto, la gran crecida de los arroyos Los Pejes, Los Pejesitos y Los Patos cortó la conectividad vial de los pueblos de Punta del Agua, en San Rafael y Agua Escondida, en Malargüe, dos pequeños oasis ubicados en el extremo sur provincial sobre la RP 190.

Lo mismo ocurrió con la RP 179, que vincula a la zona agrícola de San Rafael con Punta del Agua, donde, la crecida del caudal del arroyo Los Toldos hizo imposible la transitabilidad hacia uno y otro lado del cauce.

Mientras tanto, las lluvias fueron más benévolas en otros sectores de la provincia. Las rutas en la zona Este están transitables en su totalidad a pesar de las fuertes tormentas de las últimas horas, como así también en la zona Norte, donde se encuentra transitable el tramo de la RP 13 desde Uspallata al Cerro 7 Colores y con precaución la RP 52 en su trayecto de suelo natural desde Uspallata hasta el Hotel Villavicencio.

Camino pavimentado de Hotel Villavicencio a la ciudad de Las Heras, normalizado

En cuanto al tramo de la RP 52 pavimentado que une el hotel Villavicencio con la ciudad de Las Heras, Vialidad Mendoza ya concluyó la normalización del sector ubicado frente a la planta de agua mineral, que fue golpeado por dos aludes de barro y rocas con una diferencia de 8 horas y en el mismo sitio.

Los hombres de la DPV despejaron el alud y a principios de semana reconstruyeron las banquinas que habían literalmente desaparecido y son fundamentales para la seguridad vial. Además, también se trabajó en una recanalización del cauce del arroyo seco por el que descendieron los aludes para que en el futuro no impacte con igual gravedad en ese sector.

Finalmente, la situación no pasó a mayores en las villas de montaña ubicadas alrededor de la Ruta Provincial 89. Hablamos de El Salto, Las Vegas, Valle del Sol, Los Zorzales, Vallecitos y La Carrera, donde se sugiere transitar con precaución por las condiciones climáticas y solo se demandaron intervenciones mínimas en algún que otro badén.