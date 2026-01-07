San Rafael: en qué estado se encuentra el Cañón del Atuel tras las lluvias

El director de Vialidad Provincial en zona sur, Carlos Sánchez, contó cuál es la situación del Cañón del Atuel tras las lluvias de los días pasados. San Rafael volvió a sufrir las tormentas y las cuadrillas trabajan para que los visitantes puedan transitar.

Sánchez explicó que la zona más afectada fue la misma que el año pasado se vio azotada por el aluvión. Allí habían colocado un nuevo puente que esta vez sí cumplió su función de manera correcta y no hubo mayores complicaciones.

"La tormenta fue muy importante. Estamos trabajando con la cargadora, los camiones de apoyo, y dos motoniveladoras. El tramo más afectado está ubicado entre las centrales hidroeléctricas I y II, la parte de Los Caracoles, y pasando La Frazada hay dos badenes que tienen mucho arrastre de material", detalló.

Según el director, este miércoles quedaría habilitado el tramo completo, es decir todo el recorrido del Cañón del Atuel. "En las próximas semanas vamos a aportar material fino y ensanchar el camino", amplió.

