7 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Sur mendocino

San Rafael: en qué estado se encuentra el Cañón del Atuel tras las lluvias

Vialidad Provincial trabaja en el camino para que vuelva a ser transitable. Qué sectores del Cañón del Atuel se vieron afectados.

San Rafael: en qué estado se encuentra el Cañón del Atuel tras las lluvias

San Rafael: en qué estado se encuentra el Cañón del Atuel tras las lluvias

Por Sitio Andino Departamentales

El director de Vialidad Provincial en zona sur, Carlos Sánchez, contó cuál es la situación del Cañón del Atuel tras las lluvias de los días pasados. San Rafael volvió a sufrir las tormentas y las cuadrillas trabajan para que los visitantes puedan transitar.

Sánchez explicó que la zona más afectada fue la misma que el año pasado se vio azotada por el aluvión. Allí habían colocado un nuevo puente que esta vez sí cumplió su función de manera correcta y no hubo mayores complicaciones.

Lee además
La película “La Virgen de la Tosquera” realizada en un 80% en Godoy Cruz.
Producción audiovisual

Una película histórica para Godoy Cruz: vecinos y barrios en la gran pantalla
Los aviones de la lucha atacaron tres celdas graniceras en la jornada del martes. video
Tormentas en el Sur

"Si no fuera por los aviones, no existiríamos más": productores destacan la lucha antigranizo tras el granizo en San Rafael

"La tormenta fue muy importante. Estamos trabajando con la cargadora, los camiones de apoyo, y dos motoniveladoras. El tramo más afectado está ubicado entre las centrales hidroeléctricas I y II, la parte de Los Caracoles, y pasando La Frazada hay dos badenes que tienen mucho arrastre de material", detalló.

Según el director, este miércoles quedaría habilitado el tramo completo, es decir todo el recorrido del Cañón del Atuel. "En las próximas semanas vamos a aportar material fino y ensanchar el camino", amplió.

El Cañón del Atuel afectado por las tormentas

Embed - CAÑON DEL ATUEL: TRAMOS INTRANSITABLES POR LAS LLUVIAS

Temas
Seguí leyendo

¡Atención conductores! Guaymallén facilita el retiro de autos y motos secuestrados

Video: Juan, el niño de Tupungato que decidió regalar sus juguetes en Reyes Magos

Hernán Piquín se suma a la Vendimia Departamental de San Rafael 2026

General Alvear: 40 personas intoxicadas por consumir lomos con mayonesa contaminada

Verano en los museos: talleres gratuitos para niños y adolescentes en la Ciudad de Mendoza

Concurso MMAMM 2025: publicaciones premiadas con tiradas limitadas

Nueva peatonal de Villa Atuel: un punto de encuentro para arte, música y gastronomía

Comienza en Godoy Cruz "Arizu Vibras" con música y gastronomía en el Espacio Arizu

LO QUE SE LEE AHORA
El caso se conoció a partir del ingreso simultáneo de numerosos pacientes con síntomas compatibles con intoxicación video
Alerta sanitaria

General Alvear: 40 personas intoxicadas por consumir lomos con mayonesa contaminada

Las Más Leídas

Acusaciones mutuas y fuertes contradicciones entre la familia de la víctima y La Turca
Videos

Violencia, acusaciones cruzadas y denuncias: el trasfondo del crimen de Guaymallén

El hallazgo se produjo en calle Victoria al 2400 video
Averiguación de muerte

El relato de un testigo tras el hallazgo de un cuerpo en Guaymallén: "Se estancaba y volvía a seguir"

El monto de la recompensa es superior a $10.000.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023.
Ministerio de Seguridad

Buscan a tres hombres desaparecidos y ofrecen una millonaria recompensa por información

Las autoridades piden consultar el estado del Paso Internacional Los Libertadores antes de viajar.
Prevención vial

Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

Continúa el calor en Mendoza este miércoles.
El clima

Calor, tormentas y posible granizo: el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza