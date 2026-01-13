13 de enero de 2026
Sitio Andino
Juegos de Azar

Se viene otro pozo inmenso del Quini 6: ¿Qué probabilidad hay de que salgan tus números?

El Quini 6 sortea $10.700 millones este miércoles 14 de enero. Cómo participar, cuánto cuesta la jugada y cuáles fueron los números más "salidores" de las últimas semanas.

El Quini 6 sortea $10.700 millones este miércoles 14 de enero.

El Quini 6 sortea $10.700 millones este miércoles 14 de enero.

 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Quini 6, que lleva el número 3339 y se desarrollará este miércoles 14 de enero desde las 21.15, acumula un pozo espectacular de 10.700 millones de pesos. En esta nota, analizamos los números "calientes" y "fríos" en base a los últimos sorteos del popular juego organizado por la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini 6, sorteo Nº 3338 del 11 de enero, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale.

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 11 de enero: números ganadores del sorteo 3338
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 11 de enero: números ganadores del sorteo 3338
Quini 6: de cuánto es el premio millonario y a qué hora se sortea de este domingo 11 de enero
Juegos de azar

Quini 6: de cuánto es el premio millonario y a qué hora se sortea este domingo 11 de enero
pozo 14-01
Se viene otro pozo espectacular para el Quini 6 este miércoles 14 de enero.

Se viene otro pozo espectacular para el Quini 6 este miércoles 14 de enero.

¿Qué probabilidad hay de que salgan tus números en el Quini 6?

De acuerdo con el reglamento oficial del Quini 6, cada modalidad del juego —Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale— utiliza el mismo universo de 46 números (del 00 al 45). En todos los casos se extraen seis bolillas por sorteo, sin reemplazo, lo que significa que cada número tiene exactamente la misma probabilidad de ser elegido.

En términos matemáticos, la chance de acertar la combinación completa de seis aciertos en una jugada simple es de 1 en 9.366.819, resultado de las combinaciones posibles entre los 46 números. Es decir: todos los números tienen las mismas chances teóricas de salir, aunque el azar, a corto plazo, genera rachas aparentes de “suerte” o “mala suerte”.

¿Cuáles son los números que más salieron en el Quini 6 en los últimos diez sorteos?

Al analizar los últimos diez sorteos oficiales (del 10 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, incluyendo las cuatro modalidades en cada fecha), se observa que algunos números se repitieron con más frecuencia que otros.

Entre los más favorecidos aparece el 32, que fue el número más salidor del período con 10 apariciones, seguido por el 31 y el 35, con nueve salidas cada uno, y por el 8, que se repitió en ocho oportunidades. Un escalón más abajo se ubicaron el 14, el 17, el 22, el 28, el 45 y el 6, todos con siete apariciones. En el otro extremo, los menos frecuentes fueron el 23, el 18 y el 2, que salieron apenas una vez, junto con el 0, el 9, el 11, el 20 y el 21, que solo figuraron en dos ocasiones.

Quini 6 (3)
Se viene un sorteo millonario del Quini 6 este 14 de enero.

Se viene un sorteo millonario del Quini 6 este 14 de enero.

En promedio, si la distribución fuera perfectamente equitativa, cada número debería haber salido unas cinco veces a lo largo de las 40 extracciones (10 sorteos × 4 modalidades). Sin embargo, pequeñas variaciones como las observadas son totalmente esperables en un juego basado en el azar puro: no indican sesgos ni patrones ocultos.

En síntesis: aunque algunos números parezcan “calientes” y otros “fríos”, cada sorteo vuelve a empezar desde cero. Las bolillas no tienen memoria; los jugadores, sí.

¿Cuánto cuesta y hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este miércoles 14 de enero?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el mismo miércoles a las 19 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy. 
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 13 de enero de 2026

