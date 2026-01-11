Resultados del Quini 6 de hoy domingo 11 de enero: números ganadores del sorteo 3338

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en Argentina. Conocé los resultados del sorteo de este domingo 11 de enero , que llevó el número 3338 ; cuál fue el pozo millonario y todo lo que debés saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini, sorteo Nº 3337 del 7 de enero , hubo un afortunado ganador que acertó los seis números de la modalidad "La Segunda" y se llevó un premio de $1.804.766.386,50 . Asimismo, se registraron ganadores con 5 y 4 aciertos en el Tradicional y La Segunda ; así como en la modalidad Siempre Sale .

Este sorteo, que se llevó adelante a las 21.15, puso en juego un pozo de $10.100.000.000 y las quinielas registraron 1.613.881 apuestas en todo el país.

15 - 14 - 28 - 17 - 34 - 32

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $4.823.946.064 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 47 ganadores, que se llevarán $927.123,13 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 2.262 ganadores, que se llevarán $5.779,15 cada uno.

La Segunda

04 - 45 - 10 - 01 - 22 - 06

En esta oportunidad el pozo quedó vacante y pasan para el próximo sorteo $780.000.000

Con 5 aciertos hubo 63 ganadores, que se llevarán $691.663,29 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 2.286 ganadores, que se llevarán $4.69219 cada uno.

Revancha

27 - 31 - 42 - 33 - 35 - 13

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $3.868.019.131 para el próximo sorteo.

Siempre Sale Quini 6

06 - 07 - 17 - 04 - 19 - 35

Hubo 60 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $6.512.355,45 cada uno.

Pozo extra

15 - 14 - 28 - 17 - 34 - 32 - 04 - 45 - 10 - 01 - 22 - 06 - 27 - 31 - 42 - 33 - 35 - 13

Hubo 4.438 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $34.925,64 cada uno.

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.