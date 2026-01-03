3 de enero de 2026
A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero

La edición 3336 del Quini 6 pone en juego un extraordinario pozo. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero

 Por Luis Calizaya

Este domingo 4 de enero se llevará adelante el sorteo N° 3336 del Quini 6, que tiene un pozo acumulado de 9.700 millones de pesos. El concurso se desarrollará a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini 6, sorteo de Año Nuevo Nº 3335 del 31 de diciembre, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale.

Pozo-Quini-Sorteo-3336
El Quini 6 sortea un pozo espectacular de 9.700 millones de pesos este domingo 4 de enero.

El Quini 6 sortea un pozo espectacular de 9.700 millones de pesos este domingo 4 de enero.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este domingo 4 de enero?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y en esta oportunidad tienen un valor especial de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

