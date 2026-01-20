Quién es Nicola Peltz, la millonaria que dividió a la familia Beckham para siempre

Por Analía Martín







Nicola Peltz no es ninguna cenicienta rescatada; su fortuna personal empequeñece a la de su suegro. La joven esposa de Brooklyn Beckham hoy protagoniza un culebrón mediático feroz, desatando una guerra interna que amenaza con destruir para siempre la unidad de la familia Beckham, uno de los clanes más poderosos del planeta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @brooklynpeltzbeckham Nacida en Nueva York en 1995, Nicola es hija de Nelson Peltz, un inversionista multimillonario con participaciones en gigantes como PepsiCo y Unilever. Creció rodeada de lujos inimaginables y mansiones en Palm Beach, lo que le dio un carácter fuerte y decidido. Aunque incursionó en la actuación con papeles en Bates Motel y Transformers, hoy su nombre resuena más por sus conflictos familiares que por sus películas.

El quiebre con Victoria Beckham: la guerra del vestido El detonante no fue el dinero ni los negocios, sino algo mucho más personal: el vestido de novia. La narrativa oficial cuenta que Victoria Beckham se había comprometido a diseñar el traje exclusivo para el gran día de Nicola. Sin embargo, días antes de la boda, el taller de la ex Spice Girl comunicó que "no llegaban a tiempo", dejando a la novia en una situación desesperante.

Lejos de quedarse callada, Nicola optó por un espectacular diseño de Valentino Alta Costura y, según los rumores, se encargó de que todos supieran que Victoria la había "dejado tirada". La tensión en la fiesta fue evidente: los novios ni siquiera se sentaron en la mesa principal junto a David y Victoria, marcando una distancia física y emocional que, hasta hoy, parece insalvable.

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, casamiento El vestido que habría detonado la separación de la familia Beckham Un muro legal entre padres e hijo La situación escaló de un simple enojo nupcial a una crisis institucional en el clan. Actualmente, la relación es tan fría que Brooklyn y Nicola habrían bloqueado la comunicación directa con los Beckham, utilizando intermediarios para manejar cualquier contacto. La pareja siente que David y Victoria priorizan "la marca Beckham" y la imagen pública por sobre los lazos afectivos reales. Nicola Peltz y Brooklyn Beckham (1) Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, el hijo mayor de la familia Beckham Esta ruptura se hizo visible cuando Brooklyn comenzó a faltar a eventos sagrados para la familia, como cumpleaños y vacaciones conjuntas. Allegados aseguran que Nicola jamás perdonó ciertos comentarios escuchados durante la boda, donde sintió que se la trataba como una "outsider" que no pertenecía a la realeza del espectáculo, a pesar de que su cuenta bancaria dice todo lo contrario.