22 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Obras en etapas

La Dirección Provincial de Vialidad reasfalta un corredor clave del Parque General San Martín

Dirección Provincial de Vialidad comenzó a colocar el asfalto en el tramo que une las rotondas de Las Churrasqueras y el Parque de los Pueblos Originarios.

Pavimento nuevo en el Parque General San Martín.

Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección Provincial de Vialidad comenzó hace unos días a colocar el asfalto en el tramo de calle San Francisco de Asís que une las rotondas de Las Churrasqueras con la del Parque de los Pueblos Originarios, y esta semana concluirá con su intervención en este sector para que en breve quede habilitado al tránsito.

Mientras tanto, ya comenzaron las obras sobre el intercambiador vial del Parque de los Pueblos Originarios, el que será reasfaltado de forma completa. Es por eso que quienes circulan por la zona se encontrarán con la transitabilidad reducida a media calzada.

image

Nueva cara para el Parque General San Martín

En este ordenador vial, la empresa contratista está fresando el viejo asfalto sobre el que luego se colocará el nuevo pavimento. Sin embargo, en otros tramos de esta rotonda, mucho más deteriorados, directamente se aplicará el proceso de “reclamado”, que consiste en triturar el antiguo camino y reciclar sus restos mezclados con árido sobre la misma traza para colocar allí la nueva carpeta asfáltica.

image

Una vez finalizada la rotonda del Parque de los Pueblos Originarios, Vialidad Mendoza continuará los trabajos con la renovación del tramo de Avenida del Libertador, que se extiende desde este ordenador hasta la rotonda del barrio La Favorita, donde concluye la intervención.

Con toda la pavimentación terminada, se avanzará por último en la demarcación vial y la colocación de nueva cartelería vertical, dejando a nuevo este tradicional sector del Parque General San Martín que da acceso a los estados Malvinas Argentinas y Arena Aconcagua, al Ecoparque, al Cerro de la Gloria y a la avenida Champagnat que conecta a la ciudad universitaria de la UNCuyo y el santuario de la Virgen de Lourdes.

