11 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Diputados

El proyecto que baja la edad de imputabilidad obtuvo dictamen: cuándo se tratará en el recinto

En un plenario de comisiones, el oficialismo logró el despacho a favor del proyecto de ley Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad.

El proyecto que baja la edad de imputabilidad obtuvo dictamen: cuándo se trata en el recinto.

El proyecto que baja la edad de imputabilidad obtuvo dictamen: cuándo se trata en el recinto.

Por Sitio Andino Política

El oficialismo junto a aliados y representantes de la oposición dialoguista lograron firmar el dictamen a favor del proyecto que propone la baja de la imputabilidad de los 16 a los 14 años. Fue en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados este miércoles.

En medio del debate, la presidencia de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, anunció que el despacho de mayoría recolectaba hasta el momento 75 firmas. De esta manera, la iniciativa llegará al recinto el próximo jueves, en una sesión prevista para las 11.

Lee además
Diputados busca hoy darle dictamen al proyecto para bajar la edad de imputabilidad.
Ley Penal Juvenil

Baja de la edad de imputabilidad: el oficialismo busca hoy darle dictamen al proyecto
El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley sobre régimen penal juvenil.
debate

Baja en la edad de imputabilidad de menores: el Gobierno reenvió el proyecto con un cambio clave

Al respecto, el diputado mendocino Álvaro Martínez, presidente de la comisión de Justicia, aseguró: "Hoy dimos un paso importante: el Régimen Penal Juvenil tiene dictamen. No buscamos castigar por castigar. Buscamos que haya consecuencias y oportunidades reales de reinserción. Porque la impunidad no es inclusión. Es abandono. En línea con el cambio que impulsa Javier Milei: orden, responsabilidad y un sistema que vuelva a poner a las víctimas en el centro. Sin responsabilidad no hay libertad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lMartinezAlvaro/status/2021612885068132445?s=20&partner=&hide_thread=false

El dictamen de mayoría fue avalado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID; en tanto que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no acompañaron y formularon filosas críticas, indicó Noticias Argentinas.

Qué dice el proyecto que baja la edad de imputabilidad

Además de la controversia por la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores. Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

A su vez, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Temas
Seguí leyendo

La Iglesia católica rechaza la baja de imputabilidad y reclama un enfoque integral al Gobierno

Reforma laboral y baja de imputabilidad: el Congreso define las comisiones para iniciar el debate

La Cámara de Diputados fijó la fecha para tratar la Ley Penal Juvenil con la baja de imputabilidad

Martín Menem reúne a los jefes de bloque para el debate por la baja de la imputabilidad

Javier Milei invitó a León XIV a la Argentina: cuándo podría venir el Papa

Mariana Juri en el debate por la reforma laboral: "Para los mendocinos no es una ley más"

Paro en la Salud y concentración gremial este miércoles en la Legislatura

Cuáles son los montos de las multas por infringir las nuevas normas en las laterales del Acceso Este

LO QUE SE LEE AHORA
La senadora Patricia Bullrich confirmó los  cambios más resistidos por gobernadores y sindicatos.
debate en el Congreso

Reforma laboral: con 28 cambios acordados, el oficialismo busca aprobarla este miércoles en el Senado

Las Más Leídas

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero
Efemérides santoral

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo
Joya oculta

Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será
El primer eclipse del 2026

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026

Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente
Cifras

Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente