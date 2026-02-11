El proyecto que baja la edad de imputabilidad obtuvo dictamen: cuándo se tratará en el recinto

El oficialismo junto a aliados y representantes de la oposición dialoguista lograron firmar el dictamen a favor del proyecto que propone la baja de la imputabilidad de los 16 a los 14 años . Fue en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados este miércoles.

En medio del debate, la presidencia de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado , anunció que el despacho de mayoría recolectaba hasta el momento 75 firmas . De esta manera, la iniciativa llegará al recinto el próximo jueves , en una sesión prevista para las 11.

Al respecto, el diputado mendocino Álvaro Martínez , presidente de la comisión de Justicia, aseguró: " Hoy dimos un paso importante: el Régimen Penal Juvenil tiene dictamen . No buscamos castigar por castigar. Buscamos que haya consecuencias y oportunidades reales de reinserción. Porque la impunidad no es inclusión. Es abandono. En línea con el cambio que impulsa Javier Milei: orden, responsabilidad y un sistema que vuelva a poner a las víctimas en el centro. Sin responsabilidad no hay libertad".

El dictamen de mayoría fue avalado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID ; en tanto que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no acompañaron y formularon filosas críticas, indicó Noticias Argentinas.

Qué dice el proyecto que baja la edad de imputabilidad

Además de la controversia por la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores. Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

A su vez, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.