Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 12 de marzo.

Durante la mañana y tarde de este jueves 12 de marzo , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

– Entre calles Pedro Palacios, Godoy Cruz, Cristóbal Colón y Artigas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Nicolás Avellaneda, entre Mathus Hoyos y Virgen de las Nieves. En barrio Los Tilos. En calle Fourcade, hacia el oeste de Avellaneda. Entre calles Fourcade, Avellaneda, Gil y La Paz. En calles Dante Alighieri, Victoria, Buena Nueva y áreas adyacentes; Bermejo. De 8.00 a 12.00 h.

Luján de Cuyo

– En calle América. En la intersección de calle Congreso de Tucumán con Bufano y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

– En Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Villanueva y Anchorena. En calle Anchorena, hacia el este de Acceso Sur. En calle Zapiola, hacia el este de Acceso Sur, y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

– En calle Proyectada I352; La Primavera. De 8.45 a 10.45 h.

– En calle 2 de Abril, entre Carril 3 Porteñas y Ruta Provincial N°31. En calles N°581, Proyectada I236 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h. – En la intersección de calle Perito Moreno con Pueyrredón y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

– En calle Dorrego, entre Palomares y callejón Iglesias, y adyacencias; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle 9 de Julio, entre Arenales y San Juan; La Palmera. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

– En calle Estancia Silva, hacia el este de San Pablo. En finca La Verdad. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

– En calles Steindl y Santa Rosa, entre Miguel Silva y Ginart, y en calle Las Pintadas. En la intersección de calle Steindl/Quintana con Miguel Silva y zonas aledañas; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.

Jueves 12 de Marzo.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Mantenimiento Programado #Edemsa

Jueves 12 de Marzo.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

San Carlos

– En calle N°2, entre Finca Papes y El Cepillo; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Ejército de Los Andes, entre San Martín Sur y barrio Jardín. En calle Tragea I. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

– En la Ruta Provincial N°175, entre calles Bargna y La Correina; Las Malvinas. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles Sarmiento, Casnati, Cayetano Silva y Santiago Germano. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Biancafore, Alem, Chacabuco y Pellegrini. De 15.00 a 19.00 h.

– En calle Los 3 Puentes, entre García y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 9.30 a 13.30 h.

Malargüe

– En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de Los Abedules. En barrio Virgen de los Vientos y en parajes El Chacay y La Junta. De 8.00 a 12.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

consumo energía eléctrica, tarifa de luz Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. Foto: Cristian Lozano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.