Día del Escudo Nacional: la historia detrás de uno de los símbolos de Argentina

Cada 12 de marzo se conmemora el Día del Escudo Nacional , uno de los símbolos más representativos de Argentina . Su creación encierra una historia llena de detalles que reflejan el proceso de construcción de la identidad y la soberanía nacional.

En enero de 1813, el Segundo Triunvirato convocó a representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata para formar la Asamblea del Año XIII . El objetivo era fortalecer la soberanía, avanzar hacia la independencia y sentar las bases de una futura constitución.

Por qué el 12 de marzo es el Día del Escudo Nacional

En ese contexto surgió la necesidad de crear un nuevo sello oficial que identificara los actos de gobierno y dejara atrás los símbolos del antiguo virreinato. Por esta razón, el diputado por San Luis, Agustín Donado, recibió la misión de impulsar el diseño de un emblema representativo.

Para llevar adelante la tarea, Donado recurrió al orfebre peruano radicado en Buenos Aires Juan de Dios Rivera, quien elaboró el primer diseño. Según registros históricos, el sello comenzó a utilizarse en febrero de 1813. Sin embargo, fue el 12 de marzo de ese año cuando un decreto oficializó el emblema como el Escudo Nacional Argentino de las Provincias Unidas del Río de la Plata, motivo por el cual esa fecha se conmemora cada año.

El significado del Escudo Nacional y qué representa cada elemento

El Escudo Nacional Argentino no es solo un elemento decorativo, sino un emblema cargado de significado. Su forma es una elipse dividida en dos campos: uno celeste y otro blanco, colores que representan valores como la justicia, la verdad, la lealtad, la fraternidad, la pureza y la integridad, principios que buscaban inspirar a la joven Nación.

En el centro aparecen dos manos derechas que se estrechan en señal de unión entre los pueblos. Ambas sostienen un asta o pica, símbolo de autoridad y soberanía, coronada por un gorro frigio, tradicional emblema de la libertad.

escudo nacional argentino.jpg Qué representa cada elemento del Escudo Nacional

En la parte superior se observa un sol naciente con 21 rayos alternados, que simboliza la verdad y la prosperidad. El escudo está rodeado por ramas de laureles, símbolo de victoria y gloria, unidas en la base por un moño con los colores patrios de Argentina.