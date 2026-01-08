8 de enero de 2026
Capacitaron a choferes para fortalecer el sistema de emergencias de la provincia de Mendoza

Con una capacitación coordinada entre los ministerios de Seguridad y de Salud, 22 conductores incorporaron herramientas clave para la conducción segura en contextos críticos.

Los ministerios de Seguridad y Justicia y de Salud y Deportes de la provincia de Mendoza llevaron adelante una iniciativa conjunta orientada a fortalecer el sistema de emergencia. Se trata del Primer Curso de Chofer Avanzado de Vehículos de Emergencias Coordinado, que permitió capacitar a 22 conductores y avanzar en la profesionalización de la respuesta ante situaciones críticas.

Veintidós conductores finalizaron el Primer Curso de Chofer Avanzado de Vehículos de Emergencias Coordinado, una instancia de formación desarrollada de manera articulada entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio de Salud y Deportes, con el objetivo de fortalecer el sistema de respuesta ante emergencias y mejorar la atención a la comunidad.

La capacitación incluyó contenidos vinculados a conducción defensiva, maniobras de evasión, normativa y responsabilidad ética en la conducción en emergencia, con especial foco en la seguridad del personal sanitario y de los pacientes durante los traslados, entendiendo la emergencia como una tarea que integra seguridad vial y salud pública.

Entrega de certificados tras la capacitación

En el acto de entrega de certificados participaron la subsecretaria de Gestión de Salud, Carina Copparoni; el director de Seguridad Vial, Fabián Becerra; el director del Servicio de Emergencias Coordinado, Gabriel Mengual; el subdirector del Servicio de Emergencias Coordinado, Matías Donati, y la directora del Centro de Capacitación Vial, Gabriela Ziniscalchi.

Durante la actividad, la subsecretaria de Gestión de Salud, Carina Copparoni, destacó el trabajo conjunto entre ambas carteras y el valor de la formación del recurso humano. “Desde que planteamos la idea de este curso de capacitación para nuestros choferes siempre hubo predisposición para trabajar en conjunto, armar un temario y avanzar hasta lograr concretarlo”, señaló.

En ese marco, Copparoni remarcó el rol estratégico que cumplen los choferes dentro del sistema de emergencias y de salud. “Ustedes son el puntapié inicial de la cadena de emergencias ante cualquier evento que pueda atravesar una persona. Ese primer eslabón es fundamental para que el sistema funcione”, afirmó. Además, la funcionaria resaltó la decisión del Ministerio de Salud de continuar fortaleciendo el área. “Apostamos firmemente a la profesionalización del servicio de emergencias coordinado. Vamos a seguir invirtiendo en su crecimiento y desarrollo, porque creemos que es un servicio de excelencia cuyo principal capital es el recurso humano”, concluyó.

Por su parte, la directora del Centro de Capacitación Vial, Gabriela Ziniscalchi, puso en valor el trabajo articulado entre los ministerios de Seguridad y de Salud en el proceso formativo. “Este intercambio entre los ministerios fortalece el servicio público que brindamos a los mendocinos”, expresó.

Finalmente, Ziniscalchi subrayó la complejidad que implica la conducción de ambulancias en situaciones críticas. “Conducir una ambulancia no es solo manejar un vehículo: implica gestionar el tiempo, mantener la calma en contextos críticos y resguardar la seguridad de quienes viajan en la cabina sanitaria. La urgencia nunca puede ser una excusa para la imprudencia”, sostuvo.

