9 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Liberación de presos políticos

María Corina Machado: "No descansaremos hasta que todos los presos sean libres"

La referente de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro envió un mensaje a las familias de los rehenes. Qué dijo María Corina Machado.

María Corina Machado: No descansaremos hasta que todos los presos sean libres

María Corina Machado: "No descansaremos hasta que todos los presos sean libres"

Foto: AFP
Por Sitio Andino Mundo

Este jueves, Venezuela inició un proceso de liberación de personas detenidas arbitrariamente. Luego de conocerse la noticia, María Corina Machado envío un mensaje, a través de sus redes sociales, a los familiares de los rehenes políticos de Venezuela. La opositora la gobierno de Nicolás Maduro destacó la paciencia y la fortaleza de los afectados por las detenciones.

"Quiero hablarles a los familiares de los rehenes y presos liberados. Hoy la verdad, que fue perseguida y silenciada durante años, logra abrirse paso pese a la arbitrariedad, crueldad y miedo", expresó Machado.

Lee además
Nahuel Gallo y Germán Giuliani podría ser liberados
A 13 meses de la detención

La esperanza de los familiares de los dos argentinos detenidos en Venezuela: "No perdemos la fe"
Rodríguez calificó la medida como un gesto para la paz 
Anuncio oficial

Venezuela inicia excarcelaciones y crece la expectativa por la posible liberación de Gallo y Giuliani

La galardonada con el premio Nobel de la Paz resaltó la ilegalidad de las detenciones políticas, entre las que se encuentra la del argentino Nahuel Gallo. "Durante muchos meses, años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente, la de la espera, la del silencio, las del hogar que se mantuvo en pie mientras el país parecía derrumbárseles encima", manifestó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/2009414034634748194&partner=&hide_thread=false

Un mensaje de María Corina Machado a las familias de todo el mundo

Mientras Argentina espera la liberación de los compatriotas detenidos de forma ilegal, otros países se encuentran con la misma expectativa. Sin embargo, la referente de Venezuela remarcó la paciencia que tienen y tuvieron los familiares de los rehenes.

"Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad, fueron dignidad cuando abundó la injusticia y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo. Nada devuelve los años robados, nada borra las noches largas ni las ausencias irreparables, pero este día importa porque reconoce lo que siempre supimos: que la injusticia no va a ser eterna, y que la verdad aún muy herida termina por abrirse paso", expresó.

Reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su entereza no fue en vano. Reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su entereza no fue en vano.

La incertidumbre de las familias, la falta de conocimiento del paradero de sus allegados y de su estado de salud durante meses y años, es un componente en común entre los afectados. "Ustedes no solo acompañaron a sus esposos, padres, hijos, hijas, hermanos, nietos, sostuvieron la noción misma de justicia frente a un régimen que intentó enterrarla. Que este día les devuelva un poco de paz, que la alegría sea serena y firme, y que Venezuela reconozca al verlos a cada uno de ustedes que la dignidad sabe esperar sin rendirse y triunfar", alentó a los afectados.

Por último, Machado envió un mensaje claro a los sectores políticos: "No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad".

Temas
Seguí leyendo

Donald Trump dijo que la intervención en Venezuela podría durar años

Acuerdo petrolero: Trump anunció que Venezuela usará el dinero del crudo para comprar productos de EEUU

Video: una mujer murió tras recibir disparos de un agente de migración de Estados Unidos

La NASA volverá a la Luna: anunció su primera misión tripulada tras 50 años

Estados Unidos anunció que controlará la venta del petróleo venezolano de forma indefinida

Estados Unidos capturó un petrolero ruso vinculado a Venezuela

Volvió a hablar Trump: cierre de El Helicoide y acuerdo con el chavismo por el petróleo de Venezuela

Estados Unidos agradeció la "cooperación" del gobierno argentino en el caso Maduro

LO QUE SE LEE AHORA
Nahuel Gallo y Germán Giuliani podría ser liberados
A 13 meses de la detención

La esperanza de los familiares de los dos argentinos detenidos en Venezuela: "No perdemos la fe"

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026

Fiesta Nacional del Chivo 2026: la grilla completa de artistas. video
Festival

Fiesta Nacional del Chivo 2026: la grilla completa de artistas

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy jueves 8 de enero.
Paciencia y precaución

El Paso Los Libertadores continuará cerrado este jueves: los motivos

El movimiento tuvo lugar alrededor de las 11:16 de este jueves.
Se movió el piso

Un temblor en San Juan se sintió con fuerza en Mendoza: cuál fue su magnitud

Fuerte choque y vuelco en el Acceso Este, en el departamento de Guaymallén. video
Tránsito reducido

Guaymallén: una mujer desbarrancó con su auto en el Acceso Este y cayó varios metros