María Corina Machado: "No descansaremos hasta que todos los presos sean libres"

Este jueves, Venezuela inició un proceso de liberación de personas detenidas arbitrariamente. Luego de conocerse la noticia, María Corina Machado envío un mensaje, a través de sus redes sociales, a los familiares de los rehenes políticos de Venezuela. La opositora la gobierno de Nicolás Maduro destacó la paciencia y la fortaleza de los afectados por las detenciones.

"Quiero hablarles a los familiares de los rehenes y presos liberados. Hoy la verdad, que fue perseguida y silenciada durante años, logra abrirse paso pese a la arbitrariedad, crueldad y miedo ", expresó Machado.

La galardonada con el premio Nobel de la Paz resaltó la ilegalidad de las detenciones políticas, entre las que se encuentra la del argentino Nahuel Gallo . "Durante muchos meses, años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente, la de la espera, la del silencio, las del hogar que se mantuvo en pie mientras el país parecía derrumbárseles encima", manifestó.

Mientras Argentina espera la liberación de los compatriotas detenidos de forma ilegal, otros países se encuentran con la misma expectativa. Sin embargo, la referente de Venezuela remarcó la paciencia que tienen y tuvieron los familiares de los rehenes.

¿Cómo ves el futuro político de Venezuela tras estos hechos?

"Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad, fueron dignidad cuando abundó la injusticia y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo. Nada devuelve los años robados, nada borra las noches largas ni las ausencias irreparables, pero este día importa porque reconoce lo que siempre supimos: que la injusticia no va a ser eterna, y que la verdad aún muy herida termina por abrirse paso", expresó.

La incertidumbre de las familias, la falta de conocimiento del paradero de sus allegados y de su estado de salud durante meses y años, es un componente en común entre los afectados. "Ustedes no solo acompañaron a sus esposos, padres, hijos, hijas, hermanos, nietos, sostuvieron la noción misma de justicia frente a un régimen que intentó enterrarla. Que este día les devuelva un poco de paz, que la alegría sea serena y firme, y que Venezuela reconozca al verlos a cada uno de ustedes que la dignidad sabe esperar sin rendirse y triunfar", alentó a los afectados.

Por último, Machado envió un mensaje claro a los sectores políticos: "No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad".