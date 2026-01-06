6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Crisis en Venezuela

Estados Unidos agradeció la "cooperación" del gobierno argentino en el caso Maduro

El secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, se comunicó con el canciller argentino. Cómo fue el diálogo.

Estados Unidos agradeció la cooperación del gobierno argentino en el caso Maduro

Estados Unidos agradeció la "cooperación" del gobierno argentino en el caso Maduro

Por Sitio Andino Política

El Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos informó este martes que el titular de ese organismo, Marco Rubio, conversó por teléfono con el canciller argentino Pablo Quirno sobre la operación que el país norteamericano montó en Venezuela el pasado 3 de enero para secuestrar al presidente de ese país, Nicolás Maduro.

El portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, expresó en un comunicado de prensa que Rubio le agradeció a Quirno por “la continua cooperación de Argentina para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”.

Lee además
El norteamericano volvió a hablar y anunció una entrega de petróleo del chavismo.
Nuevas declaraciones

Volvió a hablar Trump: cierre de El Helicoide y acuerdo con el chavismo por el petróleo de Venezuela
El representate argentino sentó posición a favor de la intervención norteamericana.
Causa Venezuela

OEA: Argentina apoyó la captura de Maduro y Brasil la calificó como un "secuestro"
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StateDeputySpox/status/2008657311141949549&partner=&hide_thread=false

En el marco de un operativo masivo de fuerzas especiales, denominado “Operación Determinación Absoluta”, que incluyó bombardeos en puntos estratégicos, un comando de la Administración para el Control de Drogas (DEA) norteamericana logró infiltrarse por la madrugada del pasado sábado en la residencia militar de Maduro en el sur de Caracas y tras abatir a decenas de guardias de seguridad logró capturar vivo al líder bolivariano y a su esposa.

El presidente venezolano fue trasladado en un buque de guerra a la ciudad de Nueva York, donde afrontará un proceso judicial en un tribunal federal de ese país.

La posición argentina frente a la Organización de Estados Americanos (OEA)

El embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Cherniak, ratificó este martes la postura del gobierno de Javier Milei de apoyo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro del depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por un tribunal federal norteamericano.

“La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua, fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino”, manifestó el representante argentino durante una sesión extraordinaria llevada a cabo en Washington.

Este pronunciamiento se produjo horas antes de que la Justicia norteamericana admitiera que el Cartel de los Soles, que había sido declarada meses atrás organización terrorista por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich para alinearse a Donald Trump, en realidad nunca existió, a pesar de haber sido utilizado durante años como acusación contra Maduro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2007969962024222916&partner=&hide_thread=false

Durante la sesión extraordinaria, Cherniak dijo que espera que los acontecimientos recientes "representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región" y que "abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, poniendo fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió a su pueblo en la pobreza y obligó a ocho millones de venezolanos a escapar de su país”.

El representante argentino aprovechó la ocasión para criticar a la OEA por "el silencio" ante la violación a los Derechos Humanos que tenían lugar en Venezuela.

Temas
Seguí leyendo

Gustavo Petro convocó a una marcha en Colombia contra las amenazas de Estados Unidos

Crisis política en Venezuela: "El principal derrotado es el derecho internacional"

Maduro ante la Justicia de EEUU: la declaración completa y su defensa como "prisionero de guerra"

Petróleo: cuál es el escenario global tras la crisis en Venezuela y su impacto en la Argentina

Quién es el abogado de Nicolás Maduro y a qué otro detenido famoso defendió

Argentina pidió la extradición de Maduro desde EEUU por violaciones a los derechos humanos

Nicolás Maduro se declaró "no culpable" de los cargos por narcoterrorismo

Trasladaron a Nicolás Maduro para declarar ante el tribunal: quién es el juez a cargo de la causa

LO QUE SE LEE AHORA
Para las obras del primer tramo del Acceso Este se presentaron once ofertas: ¿Habrá sistema de peaje? Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Licitación

Para las obras del primer tramo del Acceso Este se presentaron once ofertas: ¿Habrá sistema de peaje?

Las Más Leídas

Sigue el calor en Mendoza este martes. Conocé el pronóstico del tiempo.
El clima

Calor, Zonda y tormentas: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero en Mendoza

CTC cumple 40 años: la visión de comunicar para crecer junto a su comunidad.
Medios Andinos

CTC cumple 40 años: la visión de comunicar para crecer junto a su comunidad

Guaymallén: personal de Policía Científica y la Fiscalía de Homicidios trabaja en el lugar de los hechos.
Investigación

Guaymallén: encontraron el cuerpo de una mujer en el interior de una acequia

Los videos de la fuerte granizada en Real del Padre: el gobierno resarcirá a los productores
Temporal

Cayó granizo en Real del Padre y Jaime Pratts: se activa el fondo compensador

Acusaciones mutuas y fuertes contradicciones entre la familia de la víctima y La Turca
Videos

Violencia, acusaciones cruzadas y denuncias: el trasfondo del crimen de Guaymallén