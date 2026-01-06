Estados Unidos agradeció la "cooperación" del gobierno argentino en el caso Maduro

El Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos informó este martes que el titular de ese organismo, Marco Rubio, conversó por teléfono con el canciller argentino Pablo Quirno sobre la operación que el país norteamericano montó en Venezuela el pasado 3 de enero para secuestrar al presidente de ese país, Nicolás Maduro .

El portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, expresó en un comunicado de prensa que Rubio le agradeció a Quirno por “la continua cooperación de Argentina para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”.

En el marco de un operativo masivo de fuerzas especiales, denominado “Operación Determinación Absoluta” , que incluyó bombardeos en puntos estratégicos, un comando de la Administración para el Control de Drogas (DEA) norteamericana logró infiltrarse por la madrugada del pasado sábado en la residencia militar de Maduro en el sur de Caracas y tras abatir a decenas de guardias de seguridad logró capturar vivo al líder bolivariano y a su esposa.

El presidente venezolano fue trasladado en un buque de guerra a la ciudad de Nueva York , donde afrontará un proceso judicial en un tribunal federal de ese país.

La posición argentina frente a la Organización de Estados Americanos (OEA)

El embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Cherniak, ratificó este martes la postura del gobierno de Javier Milei de apoyo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro del depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por un tribunal federal norteamericano.

“La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua, fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino”, manifestó el representante argentino durante una sesión extraordinaria llevada a cabo en Washington.

Este pronunciamiento se produjo horas antes de que la Justicia norteamericana admitiera que el Cartel de los Soles, que había sido declarada meses atrás organización terrorista por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich para alinearse a Donald Trump, en realidad nunca existió, a pesar de haber sido utilizado durante años como acusación contra Maduro.

La dictadura narcoterrorista en Venezuela llega a su fin y el pueblo venezolano expulsado de su país festeja en las calles de nuestras capitales, es lo que realmente importa.



Si tan solo el Presidente de Colombia se diera cuenta de eso en vez de intentar hablar en nombre de una…

Durante la sesión extraordinaria, Cherniak dijo que espera que los acontecimientos recientes "representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región" y que "abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, poniendo fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió a su pueblo en la pobreza y obligó a ocho millones de venezolanos a escapar de su país”.

El representante argentino aprovechó la ocasión para criticar a la OEA por "el silencio" ante la violación a los Derechos Humanos que tenían lugar en Venezuela.