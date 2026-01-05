Crisis política en Venezuela: "El principal derrotado es el derecho internacional"

Venezuela vive horas de incertidumbre tras la captura del presidente Nicolás Maduro , de forma ilegal por parte de Estados Unidos . Donald Trump rompió un sinfín de tratados y regulaciones que mantienen la paz en el mundo. Ante este contexto, el especialista en política internacional Augusto Grilli Fox brindó su visión sobre el panorama geopolítico.

"Desde mi punto de vista entiendo que hay un secuestro de un Presidente, con lo cual no estoy avalando desde ningún punto de vista a Maduro, que es un dictador y ha llevado por condiciones irregulares a Venezuela a esta instancia", dejó en claro Grilli Fox.

Acá el principal derrotado es el derecho internacional, está coartada la autonomía de los pueblos, hay varios principios que han sido vulnerados, incluso la soberanía nacional.

Según el analista, la forma, el objetivo y los procedimientos de Estados Unidos no son aceptables, lo cual no significa apoyar a Maduro. A su vez, expresó que el accionar impulsado por Donald Trump le parece "una película de bajo presupuesto".

"Que Estados Unidos gobierne hasta que Venezuela tenga las condiciones es una locura directamente y María Corina Machado quedó desdibujada", indicó.

Sin embargo, resaltó el rol estratégico de la exvicepresidenta Delcy Rodríguez, ahora presidenta interina. "Es políticamente hábil, creo que está cuidando a todas las segundas, terceras, cuartas y quintas líneas vinculadas a Maduro y también está proyectando la estabilidad nacional", explicó.

Un conflicto comercial: Estados Unidos en busca de petróleo

No es novedad la intención de Donald Trump de insistir en países con reservas petroleras ante la escasez en el país que gobierna, por lo que la imagen de salvador de Venezuela es poco creíble. "El Presidente de Estados Unidos no tuvo el más mínimo reparo en materia de derecho internacional y brinda argumentos que hacen a los objetivos económicos de empresas norteamericanas sobre la utilización del recurso venezolano", indicó.

Además, sobre la figura de Maduro como narcotraficante, opinó: "Según informes de la DEA, las principales rutas de abastecimiento de narcotráfico a Estados Unidos no son las de Venezuela. El país que más vinculado estuvo a esto fue Ecuador, pero hay un giro político importante: con Ecuador no se van a meter porque Daniel Noboa es el candidato que Donald Trump quería que ganara".

La situación de Venezuela era súper delicada, pero lo que se hizo es una brutalidad. Al romper estas barreras queda un marco absolutamente inestable.

A través de un "proteccionismo brutal", Trump inició una guerra comercial a través de aranceles para potenciar la economía interna. "Esa guerra para mí la está perdiendo. Se demostró en las góndolas que el norteamericano de a pie compra el producto chino, no porque le caiga bien o mal China, sino porque está a bajo costo y lo tiene a disposición", comentó.

Argentina en sintonía con Trump

Javier Milei se abocó a reforzar su vínculo con el Presidente estadounidense, celebró la intervención en Venezuela y el magnate recordó su vínculo en crecimiento. "Trump dijo en conferencia de prensa que ha estado presente acompañando a Argentina, lo dice abiertamente", resaltó Grilli Fox.

A su vez, indicó: "De hecho, lo que pasó en las elecciones es algo gravísimo. Sin importar quién fuera el Presidente, el tutelaje económico para salvar un proceso electoral argentino fue tremendo, significa una pérdida de soberanía sin precedente".

Según el analista, esta situación no es novedosa para Argentina, dado que Martínez de Hoz y Luis Caputo en su gestión bajo la presidencia de Mauricio Macri actuaron de forma similar. "Lo disruptivo son las formas, los malos modales", opinó.

Los actores que pasan desapercibidos en el conflicto americano

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) no pudo frenar a Trump ni ser una autoridad relevante ante el avasallamiento del magnate. Ante la falta de acción de los organismos, fracasa el derecho internacional.

"Hay una pérdida de institucionalidad, está perdiendo el funcionamiento de las vías democráticas latinoamericanas y es grave. Justamente lo que buscan estos organismos y estas instituciones intermedias es cumplir con el rol de moderar la fuerza y de no caer en una selva donde el más fuerte sea el que disponga", mencionó.

Ante este contexto conflictivo, la Unión Europea también es un actor que pasó desapercibido, y no logra recuperarse tras la salida de Angela Merkel. "Nadie asoma a ser una referencia global como la que fue ella. Hoy tenés países que han sido muy golpeados en cuanto al abastecimiento energético por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Emmanuel Macron no puede cerrar el frente interno, mucho menos el externo", analizó.

Además, amplió: "Giorgia Meloni responde a esta neoderecha, que tampoco tiene una perspectiva institucionalista, e Inglaterra hoy tiene una perspectiva socialdemócrata o laborista".

El desafío de los máximos representantes del mundo será tomar postura para frenar o impulsar el poderío de Donald Trump y su avasallamiento sobre los derechos internacionales.