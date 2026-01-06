6 de enero de 2026
Causa Venezuela

OEA: Argentina apoyó la captura de Maduro y Brasil la calificó como un "secuestro"

El embajador Carlos Cherniak avaló la acción de Estados Unidos y reclamó la liberación del gendarme Nahuel Gallo. Misma posición se adoptó ante la ONU.

Foto: RS/Fotos Públicas

Durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, realizada en Washington, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, alineó la posición del gobierno de Javier Milei con la postura expresada previamente por la delegación argentina ante la ONU y defendió la intervención norteamericana.

“El Gobierno valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro”, sostuvo el diplomático, a quien vinculó con el narcoterrorismo y lo definió como “una amenaza para el hemisferio”.

En su exposición, Cherniak denunció que el chavismo “quebró el estado de derecho”, habló de redes narcoterroristas amparadas por el poder político y recordó que más de ocho millones de venezolanos debieron abandonar el país en los últimos años. También acusó al régimen de haber perpetrado un fraude electoral en los comicios de julio de 2024, que permitió a Maduro mantenerse en el poder.

El representante argentino en la OEA, Carlos Cherniak, respaldó el operativo de Estados Unidos en Venezuela.

El reclamo de Argentina en la OEA por el gendarme Nahuel Gallo

Otro de los ejes centrales del discurso argentino fue la situación del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre del año pasado.

“Hemos sido claros: a estas situaciones se les debe poner fin. Solicitamos con firmeza la inmediata liberación del gendarme argentino y que se garantice su pronto y sano retorno al país”, afirmó Cherniak, quien también pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que insista en una visita a Venezuela para verificar la situación de los presos políticos, que organizaciones de derechos humanos estiman en más de 800 personas.

Brasil cuestionó el operativo de EEUU en Venezuela y habló de “secuestro”

En contraste con la postura argentina, Brasil expresó una dura crítica a la captura de Maduro. El embajador brasileño ante la OEA, Benoni Belli, calificó el operativo estadounidense como un “secuestro” y condenó los bombardeos en territorio venezolano.

Durante la misma sesión del Consejo Permanente, el diplomático advirtió que la acción militar remite a “los peores momentos de interferencia externa en América Latina” y pone en riesgo el compromiso regional con la paz y la autodeterminación de los pueblos.

“La soberanía nacional y el derecho internacional son fundamentales. Si perdemos esto, perderemos no solo la independencia, sino también la dignidad nacional”, afirmó Belli, quien alertó que este tipo de intervenciones pueden llevar al colapso del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

Brasil también recordó que el uso de la fuerza está prohibido, salvo en casos de legítima defensa o acciones autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, y sostuvo que la solución a la crisis venezolana debe surgir de un proceso político interno, sin injerencias externas.

Nicolás Maduro detenido: el posicionamiento argentino

Mientras tanto, Nicolás Maduro permanece detenido en Nueva York, junto a su esposa Cilia Flores, y enfrenta cargos principalmente vinculados al narcotráfico. En su primera comparecencia ante un tribunal federal de Manhattan, el líder chavista se declaró no culpable, aseguró que sigue siendo presidente de Venezuela y denunció haber sido “secuestrado” durante el operativo.

En el plano diplomático, el gobierno argentino anticipó que mantendrá su respaldo a la acción estadounidense en otros foros internacionales. El propio presidente Javier Milei tiene previsto reiterar la posición del país sobre Venezuela durante su participación en el Foro de Davos, en línea con la estrategia de política exterior que impulsa la Casa Rosada.

