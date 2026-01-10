10 de enero de 2026
El Vaticano intentó negociar un exilio para Nicolás Maduro antes de su captura

El secretario de Estado del Vaticano planteó a la Casa Blanca que Rusia ofreciera asilo con seguridad para el venezolano Nicolás Maduro.

El Vaticano negoció el exilio de Nicolás Maduro.

El Vaticano negoció el exilio de Nicolás Maduro.

Según reveló una investigación de The Washington Post, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, mantuvo una reunión secreta el pasado 24 de diciembre con el embajador de Estados Unidos ante el Vaticano, Brian Burch, para proponer a Rusia como destino de asilo para el mandatario venezolano.

Parolin, quien conoce profundamente la política de Caracas por su pasado como nuncio en ese país, interpeló a la administración Trump para frenar el avance militar.

Según los documentos obtenidos, el Vaticano admitía que Maduro debía dejar el poder tras las cuestionadas elecciones de julio de 2024, pero instaba a ofrecerle una "salida dorada" para garantizar su seguridad y la estabilidad regional.

El presidente Vladimir Putin estaba dispuesto a otorgar asilo y protección a Nicolás Maduro.

  • El pacto de seguridad: La propuesta implicaba que Maduro pudiera conservar su patrimonio y retirarse a Rusia, Qatar o Turquía bajo garantías internacionales de seguridad.
  • El "obstáculo" interno: Parolin confió al embajador estadounidense que Maduro habría estado dispuesto a dimitir voluntariamente tras los comicios, pero que Diosdado Cabello lo convenció de que hacerlo le costaría la vida.
  • Venezuela como pieza de canje: En la reunión se mencionó el "rumor" de que Moscú estaba dispuesto a abandonar su apoyo a Venezuela si lograba condiciones favorables en las negociaciones sobre el conflicto en Ucrania.
Nicolás Maduro, esposado tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan, escoltado por agentes federales mientras se dirige a un vehículo blindado rumbo a un tribunal federal en Manhattan 05-01-26 (03)

La postura del papa León XIV desde el Vaticano

El actual pontífice, León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, ya había manifestado su preocupación durante su regreso de El Líbano el pasado 3 de diciembre. Ante la prensa, el Papa pidió evitar cualquier uso de la fuerza y abogó por el diálogo o la presión económica antes que una invasión territorial. "El que más sufre en estas situaciones es el pueblo", había advertido.

La oficina de prensa de la Santa Sede emitió un comunicado expresando su decepción por la revelación de conversaciones confidenciales que, según alegan, no reflejan con total precisión el contenido del encuentro.

No obstante, la revelación confirma que el Vaticano veía el cambio de régimen como algo inevitable, aunque discrepaba profundamente en los métodos utilizados por la Casa Blanca.

