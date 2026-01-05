Desde cuándo y por qué están cerradas las embajadas de Argentina y Venezuela

Desde 2024 Argentina no tiene embajada en Venezuela ni Venezuela en Argentina.

En medio de la crisis política que atraviesa Venezuela , surgen muchas dudas respecto a las relaciones diplomáticas con Argentina , con un Gobierno que ha rechazado abiertamente el régimen de Nicolás Maduro. Eso llevó al cierre de la Embajada Argentina en Venezuela y de la Embajada de Venezuela en Argentina . En esta nota te contamos cómo se tomó esta decisión que puso fin a las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.

El cierre de las embajadas de Argentina y Venezuela fue una decisión adoptada a finales de julio de 2024, en el punto más alto de la crisis diplomática entre ambos países. Desde entonces, las relaciones bilaterales permanecen virtualmente interrumpidas , sin representación diplomática plena ni atención consular.

El quiebre diplomático se produjo tras las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela el 28 de julio de 2024. El gobierno de Nicolás Maduro se proclamó ganador, pero varios países de la región —entre ellos Argentina— desconocieron la legitimidad del proceso y expresaron dudas sobre la transparencia de los comicios.

Ese cuestionamiento fue interpretado por Caracas como una injerencia directa en asuntos internos y dio inicio a una cadena de represalias diplomáticas.

La decisión de Venezuela de retirar a sus embajadores

Como respuesta, el gobierno venezolano anunció el retiro de su personal diplomático de Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. La medida fue comunicada por el canciller Yvan Gil, quien acusó a esos gobiernos de alinearse con una estrategia regional para desconocer el resultado electoral venezolano.

En el caso argentino, la embajadora Stella Lugo fue retirada de Buenos Aires y la sede diplomática ubicada en el barrio de Belgrano cerró completamente sus puertas, suspendiendo toda actividad consular.

La postura del Gobierno argentino

Desde el inicio del conflicto, el presidente Javier Milei mantuvo una posición crítica frente al régimen venezolano. El mandatario cuestionó públicamente el proceso electoral y reconoció como presidente electo al opositor Edmundo González Urrutia, gesto que profundizó el enfrentamiento diplomático.

Ese posicionamiento marcó un giro definitivo en la relación bilateral y cerró la posibilidad de una salida negociada en el corto plazo.

La expulsión del personal argentino en Caracas

En agosto de 2024, el propio Maduro ordenó la salida del personal diplomático argentino acreditado en Caracas. Con esa decisión, Argentina quedó sin representación formal en Venezuela y la relación pasó a un estado de congelamiento total.

En ese contexto, seis dirigentes venezolanos opositores quedaron asilados en la residencia argentina, una situación que tensó aún más el vínculo y expuso el conflicto a nivel internacional.

Un aislamiento regional más amplio

La ruptura con Argentina no fue un hecho aislado. Hoy, en Sudamérica, solo Bolivia, Brasil y Colombia mantienen embajadas venezolanas activas. El resto de los países de la región sostiene relaciones deterioradas o directamente interrumpidas con el gobierno de Maduro, en un escenario de creciente aislamiento diplomático.

Perú y Chile, por ejemplo, llamaron a consultas a sus representantes y rechazaron públicamente los resultados electorales, mientras que Uruguay continúa evaluando su estrategia diplomática frente a Caracas.