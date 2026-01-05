5 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
conflicto diplomático

Desde cuándo y por qué están cerradas las embajadas de Argentina y Venezuela

El cierre se produjo a mediados de 2024, tras el quiebre diplomático por las elecciones venezolanas.

Desde 2024 Argentina no tiene embajada en Venezuela ni Venezuela en Argentina.&nbsp;

Desde 2024 Argentina no tiene embajada en Venezuela ni Venezuela en Argentina. 

 Por Cecilia Zabala

En medio de la crisis política que atraviesa Venezuela, surgen muchas dudas respecto a las relaciones diplomáticas con Argentina, con un Gobierno que ha rechazado abiertamente el régimen de Nicolás Maduro. Eso llevó al cierre de la Embajada Argentina en Venezuela y de la Embajada de Venezuela en Argentina. En esta nota te contamos cómo se tomó esta decisión que puso fin a las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.

Lee además
el parlamento de venezuela reeligio como presidente a jorge rodriguez, hermano de delcy, la nueva jefa de estado
Jefe del Poder Legislativo

El Parlamento de Venezuela reeligió como presidente a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, la nueva jefa de Estado
Nicolás Maduro trasladado a comparecer en el tribunal.
En Nueva York

Nicolás Maduro se declaró "no culpable" de los cargos por narcoterrorismo

Las claves para entender el conflicto y por qué las embajadas siguen cerradas

El origen del conflicto: las elecciones de julio de 2024

El quiebre diplomático se produjo tras las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela el 28 de julio de 2024. El gobierno de Nicolás Maduro se proclamó ganador, pero varios países de la región —entre ellos Argentina— desconocieron la legitimidad del proceso y expresaron dudas sobre la transparencia de los comicios.

Ese cuestionamiento fue interpretado por Caracas como una injerencia directa en asuntos internos y dio inicio a una cadena de represalias diplomáticas.

La decisión de Venezuela de retirar a sus embajadores

Como respuesta, el gobierno venezolano anunció el retiro de su personal diplomático de Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. La medida fue comunicada por el canciller Yvan Gil, quien acusó a esos gobiernos de alinearse con una estrategia regional para desconocer el resultado electoral venezolano.

En el caso argentino, la embajadora Stella Lugo fue retirada de Buenos Aires y la sede diplomática ubicada en el barrio de Belgrano cerró completamente sus puertas, suspendiendo toda actividad consular.

La postura del Gobierno argentino

Desde el inicio del conflicto, el presidente Javier Milei mantuvo una posición crítica frente al régimen venezolano. El mandatario cuestionó públicamente el proceso electoral y reconoció como presidente electo al opositor Edmundo González Urrutia, gesto que profundizó el enfrentamiento diplomático.

Ese posicionamiento marcó un giro definitivo en la relación bilateral y cerró la posibilidad de una salida negociada en el corto plazo.

La expulsión del personal argentino en Caracas

En agosto de 2024, el propio Maduro ordenó la salida del personal diplomático argentino acreditado en Caracas. Con esa decisión, Argentina quedó sin representación formal en Venezuela y la relación pasó a un estado de congelamiento total.

En ese contexto, seis dirigentes venezolanos opositores quedaron asilados en la residencia argentina, una situación que tensó aún más el vínculo y expuso el conflicto a nivel internacional.

Un aislamiento regional más amplio

La ruptura con Argentina no fue un hecho aislado. Hoy, en Sudamérica, solo Bolivia, Brasil y Colombia mantienen embajadas venezolanas activas. El resto de los países de la región sostiene relaciones deterioradas o directamente interrumpidas con el gobierno de Maduro, en un escenario de creciente aislamiento diplomático.

Perú y Chile, por ejemplo, llamaron a consultas a sus representantes y rechazaron públicamente los resultados electorales, mientras que Uruguay continúa evaluando su estrategia diplomática frente a Caracas.

Temas
Seguí leyendo

Voces del exilio en Mendoza: "Los que siguen en Venezuela viven en modo supervivencia"

Gustavo Petro respondió a las amenazas de Donald Trump: "Por la Patria tomaré de nuevo las armas"

Jorge Elías en Aconcagua Radio: "La operación de Trump en Venezuela puede sentar un precedente"

Venezuela, Donald Trump y Maduro: los riesgos para Vaca Muerta y el mercado petrolero global

Trasladaron a Nicolás Maduro para declarar ante el tribunal: quién es el juez a cargo de la causa

"El comienzo del final de una pesadilla": el duro testimonio de la esposa de Nahuel Gallo tras la detención de Maduro

Donald Trump lanzó una dura advertencia a Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro

Así fue la operación secreta que permitió la captura de Nicolás Maduro

LO QUE SE LEE AHORA
Por el colapso de la Playa de Secuestro, Guaymallén habilita el retiro de vehículos pagando solo la multa.
Los requisitos

Por el colapso de la Playa de Secuestro, Guaymallén habilita el retiro de vehículos pagando solo la multa

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1335 del domingo 4 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1335 del domingo 4 de enero

Octavio Ferozzi falleció tras permanecer internado cinco días en el hospital Notti
Tristeza

Falleció el niño de 6 años que se electrocutó en su casa de Maipú mientras buscaba una pelota

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 4 de enero: números ganadores del sorteo 3336
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 4 de enero: números ganadores del sorteo 3336

El policía permanece aprehendido en el marco de la causa
Avanza la investigación

Un policía quedó aprehendido por el asesinato de una mujer frente a un boliche en Guaymallén

Muerte en Maipú: un hombre falleció tras ingresar a viviendas y ser retenido por vecinos.
Barrio San Antonio

Muerte en Maipú: un hombre falleció tras ingresar a viviendas y ser retenido por vecinos