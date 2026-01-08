8 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Destino internacional

Javier Milei designó a Fernando Iglesias como embajador de Bélgica

El Gobierno nacional oficializó el nombramiento del exdiputado Fernando Iglesias como representante argentino en ese país.

Javier Milei designó a Fernando Iglesias como embajador de Bélgica.

Javier Milei designó a Fernando Iglesias como embajador de Bélgica.

El Gobierno nacional formalizó el nombramiento del exdiputado Fernando Iglesias como embajador en Bélgica. La designación fue realizada por el presidente Javier Milei "en comisión", una facultad que tiene el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes que requieren acuerdo parlamentario cuando el Congreso está en receso.

La medida fue oficializada este jueves, a través del decreto 6/2026 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del mandatario y del canciller Pablo Quirno. Allí se explica que el aliado libertario fue nombrado apoyándose en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional. Además, la normativa destacó que la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 habilita a designar de manera excepcional a personas ajenas a la carrera diplomática.

Lee además
El Jefe de Estado posteó una publicación vinculada al departamento sureño.
Verano 2026

El posteo de Javier Milei que destaca la ocupación hotelera en San Rafael
Jubilaciones, bono congelado y veto: cómo se deterioraron los ingresos previsionales desde 2023
Análisis

Jubilaciones, bono congelado y veto: cómo se deterioraron los ingresos previsionales desde 2023

La designación de Javier Milei

De esta manera, se designó a Iglesias nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina ante el Reino de Bélgica. Se trata de unos de los máximos defensores de la gestión de Milei, tanto en el momento que ocupó una banca en el Congreso como en redes sociales.

La sede diplomática argentina en Bruselas se encontraba vacante desde junio pasado. De ahí la necesidad del Ejecutivo de mantener una presencia institucional ininterrumpida en un país clave para los intereses argentinos en Europa, informó Ámbito.

javier milei, casa rosada 2026

Fernando Iglesias, a Bélgica

La postulación de exdiputado fue enviada a comienzos de noviembre por el Presidente para fortalecer el vínculo con la Unión Europea, en momentos en que se espera la eventual firma de un acuerdo comercial entre el Mercosur y el bloque europeo.

El Gobierno consideró que Iglesias reúne los requisitos necesarios para el cargo, entre otros motivos, por su desempeño como titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. La decisión fue respaldada por el otorgamiento del plácet por parte de Bélgica, paso indispensable para su asunción formal.

El decreto remarcó que la designación apunta a "garantizar la continuidad de la representación diplomática argentina" en ese país, considerado estratégico tanto en el plano bilateral como multilateral, y a asegurar la atención de los asuntos internacionales durante el período de inactividad legislativa.

Temas
Seguí leyendo

La agenda de viajes de Javier Milei para 2026: qué países visitará y por qué

Desde cuándo y por qué están cerradas las embajadas de Argentina y Venezuela

"La libertad avanza": Javier Milei celebró la operación de Estados Unidos en Venezuela

Detuvieron en Mendoza a dos hombres con simbología nazi que amenazaban con matar a Milei

El Gobierno destaca que Milei fue reconocido como uno de los líderes más influyentes de 2025

En su mensaje de fin de año, Javier Milei llamó a "hacer a la Argentina grande otra vez"

Gabinete en receso y agenda activa: Javier Milei trabaja con la mira puesta en 2026

Nueva etapa para Javier Milei y Caputo: el desafío de acumular dólares sin desatar inflación

Las Más Leídas

Las autoridades piden consultar el estado del Paso Internacional Los Libertadores antes de viajar.
Prevención vial

Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso
Tránsito complicado

Fatal accidente en Ruta 7: un argentino murió tras un choque frontal en Horcones

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde permaneció internado en terapia intensiva
A causa de la gravedad de las lesiones

Falleció el joven de 19 años que fue atropellado en Guaymallén y agravaron la imputación para los acusados

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026

Un afortunado apostador se llevó un impresionante premio de más de 1.800 millones en el Quini 6.
Juegos de azar

De dónde es y a qué números jugó el ganador de los 1.800 millones en el Quini 6