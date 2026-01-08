Javier Milei designó a Fernando Iglesias como embajador de Bélgica.

El Gobierno nacional formalizó el nombramiento del exdiputado Fernando Iglesias como embajador en Bélgica . La designación fue realizada por el presidente Javier Milei "en comisión", una facultad que tiene el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes que requieren acuerdo parlamentario cuando el Congreso está en receso.

La medida fue oficializada este jueves, a través del decreto 6/2026 publicado en el Boletín Oficial , con las firmas del mandatario y del canciller Pablo Quirno . Allí se explica que el aliado libertario fue nombrado apoyándose en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional . Además, la normativa destacó que la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 habilita a designar de manera excepcional a personas ajenas a la carrera diplomática.

De esta manera, se designó a Iglesias nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina ante el Reino de Bélgica . Se trata de unos de los máximos defensores de la gestión de Milei , tanto en el momento que ocupó una banca en el Congreso como en redes sociales.

La sede diplomática argentina en Bruselas se encontraba vacante desde junio pasado . De ahí la necesidad del Ejecutivo de mantener una presencia institucional ininterrumpida en un país clave para los intereses argentinos en Europa, informó Ámbito.

javier milei, casa rosada 2026

Fernando Iglesias, a Bélgica

La postulación de exdiputado fue enviada a comienzos de noviembre por el Presidente para fortalecer el vínculo con la Unión Europea, en momentos en que se espera la eventual firma de un acuerdo comercial entre el Mercosur y el bloque europeo.

El Gobierno consideró que Iglesias reúne los requisitos necesarios para el cargo, entre otros motivos, por su desempeño como titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. La decisión fue respaldada por el otorgamiento del plácet por parte de Bélgica, paso indispensable para su asunción formal.

El decreto remarcó que la designación apunta a "garantizar la continuidad de la representación diplomática argentina" en ese país, considerado estratégico tanto en el plano bilateral como multilateral, y a asegurar la atención de los asuntos internacionales durante el período de inactividad legislativa.