La agenda de viajes de Javier Milei para 2026: qué países visitará y por qué

El presidente Javier Milei tiene previsto desarrollar una intensa agenda internacional durante el primer trimestre de 2026 , con una serie de viajes por Europa que se realizarán después de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos , programado en Suiza entre el 19 y el 23 de enero .

Según remarca la Casa Rosada , el objetivo central de esta gira será “vender la Argentina en el mundo” y reforzar la imagen del país en materia de relaciones internacionales . Dentro del itinerario preliminar figuran visitas a Francia, Italia, Alemania y Reino Unido , naciones con las que el Gobierno busca profundizar lazos políticos y económicos.

Desde el oficialismo sostienen que la administración actual considera que la Argentina se encuentra mejor posicionada en el plano externo y procura consolidar esa percepción ante gobiernos extranjeros y empresas internacionales , con el propósito de atraer inversiones y respaldar el rumbo económico.

En esa misma línea, La Libertad Avanza apunta a diferenciar al país del resto de la región, donde —según plantean— predominan gobiernos más cercanos a movimientos de izquierda. En este contexto, remarcan el alineamiento con Estados Unidos , al que definen como “incondicional”.

Uno de los tramos más relevantes de la gira será la posible visita al Reino Unido, luego de que Milei afirmara en el diario británico The Telegraph que la soberanía sobre las Islas Malvinas “no es negociable” y que su intención es avanzar por la vía diplomática. En el Gobierno confían en que la relación estratégica con Estados Unidos pueda favorecer las conversaciones con Londres.

Paralelamente, la Cancillería argentina trabaja en la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial con el Reino Unido, ya sea de forma bilateral o en el marco del Mercosur.

Nuevas gestiones internacionales y posibles viajes

En paralelo a la agenda europea, también se encuentra en análisis un viaje a China, cuya organización está a cargo de la Cancillería. Desde Balcarce 50 señalaron que se trataría de una visita de carácter bilateral y comercial, aunque todavía no cuenta con fecha confirmada, según publica el medio Ámbito.

Además, Milei volverá a participar del Foro de Davos por tercera vez consecutiva, donde mantendrá reuniones con líderes internacionales y ejecutivos globales. También recibió una invitación formal para visitar Israel, país que ya recorrió en dos oportunidades desde el inicio de su gestión.