La fuerte advertencia de Donald Trump a Cuba tras la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia al Gobierno de Cuba tras la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro.

Por Sitio Andino Política

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia al Gobierno de Cuba tras la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense. El mandatario sostuvo que La Habana queda en una situación de mayor vulnerabilidad sin el apoyo económico de Venezuela y pidió al gobierno cubano “negociar” con Washington para evitar un agravamiento de la crisis interna.

La Casa Blanca no anunció medidas concretas, pero analistas interpretan el mensaje como una señal de presión política en la región.

Aunque la Casa Blanca no detalló qué medidas podrían adoptarse, el mensaje fue interpretado como un incremento de la presión política sobre la isla.

La situación generó preocupación entre analistas internacionales, que consideran que la caída del régimen venezolano reconfigura el equilibrio de fuerzas en el Caribe y abre un período de incertidumbre para Cuba, fuertemente dependiente del petróleo, los acuerdos comerciales y la asistencia financiera que recibía de Venezuela.

Por ahora, el gobierno cubano no respondió oficialmente, mientras distintos organismos regionales advierten sobre el impacto que este nuevo escenario podría tener en la estabilidad política y económica del país.

La advertencia de Donald Trump

"Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó "servicios de seguridad" a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no! La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años", sostuvo el mandatario.

Y agregó que "Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos".

Seguidamente, destacó nn letras mayúsculas desde su cuenta de la red Truth Social: "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!" y sugirió "que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

