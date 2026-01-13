13 de enero de 2026
Sitio Andino
Ante líderes de la región

Alfredo Cornejo celebró en Chile de la convivencia entre ideologías en un foro internacional

Alfredo Cornejo participó este martes en el Congreso Futuro Chile 2026, tras sus vacaciones, junto a la vicegobernadora, Hebe Casado.

Alfredo Cornejo reapareció en Chile y celebró la convivencia entre ideologías diversas en un foro internacional.

Alfredo Cornejo reapareció en Chile y celebró la convivencia entre ideologías diversas en un foro internacional.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

El gobernador Alfredo Cornejo participó este martes de la apertura del Congreso Futuro Región Valparaíso 2026, que se desarrolla en Chile, junto a la vicegobernadora Hebe Casado, en lo que fue su retorno a la agenda oficial luego de las vacaciones que se tomó.

Este encuentro es uno de los principales espacios de reflexión estratégica de América Latina sobre ciencia, tecnología, humanidades y los desafíos del siglo XXI. La actividad se realizó en el Salón de Honor del Congreso Nacional del vecino país y contó con la presencia de autoridades nacionales y regionales, referentes del ámbito académico y científico, y representantes del sector público.

Desde el Gobierno indicaron que la participación de Mendoza en este evento internacional "refuerza la vocación de la Provincia por fortalecer la cooperación regional, el intercambio de experiencias y la construcción de políticas públicas basadas en evidencia, con una mirada estratégica y de largo plazo".

Alfredo Cornejo y Hebe Casado en el Congreso Futuro Región Valparaíso 2026.

Alfredo Cornejo destacó la convivencia entre ideologías

Cornejo y Casado participaron de la apertura de la jornada donde el senador chileno Francisco Chahuán y el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca Cabrera, los recibieron junto a legisladores, funcionarios chilenos y representantes del cuerpo consular. También participaron autoridades universitarias de ambos países, entre ellas la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, y referentes de casas de altos estudios de Chile y la región.

El mandatario dio un discurso ante los presentes en el que destacó la importancia de construir ámbitos de reflexión conjunta para anticipar los desafíos globales: “Es muy saludable que exista una convivencia entre ideologías diversas con objetivos comunes, como ocurre en este Congreso Futuro”.

En ese sentido, remarcó que la articulación entre universidades, instituciones científicas y el sistema político “es clave para advertir los riesgos del futuro, pero también para aprovechar las oportunidades que ofrecen la tecnología y el conocimiento”.

Alfredo Cornejo se encontró con referentes del sector público, académico y científico de la región.

Qué dijeron las autoridades chilenas

El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca Cabrera, destacó la relevancia del Congreso Futuro como un espacio estratégico para pensar el desarrollo con una mirada integral. Asimismo, valoró el carácter regional e internacional del encuentro y el intercambio de experiencias entre países vecinos, más allá de las diferencias ideológicas.

Por su parte, el senador chileno Francisco Chahuán, uno de los impulsores del evento, resaltó el sentido estratégico de la iniciativa y su proyección regional. A su vez, valoró la participación de Mendoza y de Alfredo Cornejo y destacó la posibilidad de avanzar en espacios de diálogo futuro entre Chile y Argentina.

De qué se trata el Congreso Futuro

En esta edición, el Congreso Futuro celebra 15 años de trayectoria, consolidado como una política pública orientada al pensamiento de largo plazo y a la articulación entre conocimiento, sociedad y Estado. Este año se desarrolla de manera simultánea en Santiago, Valparaíso y en todas las regiones de Chile, con una agenda descentralizada que incluye paneles temáticos y exposiciones de líderes internacionales.

El pasado jueves, la vicegobernadora mantuvo una reunión con el embajador de la República Argentina en Chile, Jorge Faurie, acompañada por referentes académicos, empresariales y financieros, para elaborar una agenda común orientada al desarrollo de la región andina. Durante la reunión se abordaron ejes de cooperación bilateral vinculados al desarrollo regional, el capital humano, la innovación, la educación superior y la integración productiva entre ambos países.

Los principales temas tratados fueron proyectos de infraestructura y logística, en particular el fortalecimiento de la conectividad bioceánica y la evaluación de alternativas ferroviarias que optimicen el transporte de mercancías y reduzcan costos logísticos. También dialogaron sobre la experiencia chilena en sectores como la minería, actividad que la Provincia de Mendoza comenzó a profundizar durante la gestión actual.

