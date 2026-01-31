31 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Atención

Atención conductores: habilitada la Ruta a Cacheuta, Juan J. Paso liberado y RP 50 con trabajos

Tras la fuerte tormenta del viernes, Vialidad Mendoza trabaja en rutas afectadas: hay derrumbes despejados, cortes vigentes y tránsito con precaución.

Habilitada la Ruta a Cacheuta.

Habilitada la Ruta a Cacheuta.

image

Ruta a Cacheuta habilitada

La Dirección Provincial de Vialidad comunica que en la tarde de este sábado 31 de enero quedó habilitada la RP 82 a Cacheuta, Luján de Cuyo, luego de que se despejaran varios desmoronamientos entre Álvarez Condarco y la villa cordillerana quedando transitable la ruta. Vialidad de Mendoza recomienda transitar con precaución, ante la presencia de restos de arenilla en la calzada, que puede complicar la adherencia del rodado vehicular, y ante la precipitación de lluvias en la zona.

Lee además
Trabajos de limpieza en Tupungato y Las Heras.
Post temporal

En Tupungato: limpieza de arroyos y reparación de cauces tras el temporal
Encuentro Paso Pehuenche, en el límite entre Argentina y Chile (Gentileza).  
Una semana más

Se posterga el Encuentro Binacional del Paso Pehuenche por alerta climática
Sin título (5)

Ruta Provincial 28 entre Algarrobal y La Pega cortada

También se dispuso el corte de la Ruta Provincial 28, entre El Algarrobal (Las Heras) y La Pega (Lavalle), por un socavón detectado debajo de la calzada en un sector que cruza un arroyo que delimita ambos departamentos.

En cuanto a las tareas realizadas en las últimas horas, uno de los primeros puntos críticos se registró en la Ruta Provincial 10 – calle Juan José Paso, en Godoy Cruz. Allí, Vialidad Mendoza, con colaboración del municipio, retiró un derrumbe de roca y barro que bloqueó la bajada desde el Corredor del Oeste hacia Panamericana.

Otro frente importante se dio en la Ruta Provincial 50, entre las calles Martínez y Alto Verde, en San Martín, donde los equipos retiraron más de 50 eucaliptos caídos sobre la calzada. Si bien el tránsito fue habilitado durante la madrugada, la ruta volvió a cortarse pasadas las 9 para completar tareas de limpieza de banquinas, liberar accesos a cocheras y permitir trabajos de las empresas de servicios de agua y electricidad.

Sin título (6)

En la Zona Este, la Dirección Provincial de Vialidad también intervino en calle Cereceto y en Nueva California, sobre calles Breyer y Molinari, debido a la caída de árboles que impedían la circulación.

Ruta Provincial 10 transitable

Las labores en la RP 10 permitieron habilitar el tramo afectado cerca de las 2 de la madrugada. Allí, una pared de roca y barro se derrumbó sobre la rama de bajada hacia Panamericana, tapando completamente una alcantarilla y provocando un importante anegamiento. Fue necesario despejar tanto el material sobre el asfalto como el que obstruía el sistema de desagüe, además de reemplazar guardarraíles dañados.

En el Valle de Uco, la situación en las rutas provinciales 89 y 86, en Tupungato, se encuentra normalizada. En Tunuyán, continúan trabajos en badenes del arroyo Sorrendo, sobre el Corredor Productivo y calle Benigno Gutiérrez, donde se acumuló material de arrastre.

Sin título (7)

Asimismo, la DPV avanza en la recuperación de calles y rutas secundarias muy afectadas por el temporal, como La Costa, Los Helechos, Brantis, Ingenio, Arroyo El Molino, Mesa, Sáez y Marconi. También se interviene la calle La Quebrada, entre las rutas provinciales 89 y 94, cerca del Manzano Histórico, donde se puede circular solo con extrema precaución.

Por último, el temporal impactó con fuerza en Malargüe, donde permanecen intransitables varias rutas: la RP 222 hacia Las Leñas, la RP 226 hacia El Azufre y el Paso Internacional Vergara, la RP 183 y la RP 181 hacia La Payunia, además de los circuitos turísticos a Cavernas de las Brujas y al Parque de Huellas de Dinosaurios.

El circuito hacia Castillo de Pincheira se encuentra habilitado solo para vehículos altos y con extrema precaución, ya que los arroyos aluvionales continúan descargando agua.

Temas
Seguí leyendo

La Colonia de Verano 2025-2026 de General Alvear culminó con una gran fiesta

En Tunuyán, recordaron a los 17 Arrieros en el aniversario de su trágica muerte

El temporal en Malargüe dejó algunas rutas provinciales y el Paso Pehuenche intransitables

Tras el temporal, Maipú activó un operativo integral de prevención en todo el departamento

Mendoza bajo alerta: Ulpiano Suarez recomienda evitar circular por la vía pública

Reprogramada la Fiesta de la Vendimia de Maipú por alerta meteorológica

Godoy Cruz refuerza su operativo ante los daños del temporal

Lluvias intensas en Malargüe superan el promedio mensual y generan complicaciones

LO QUE SE LEE AHORA
Acceso norte a Malargüe en estos momentos (Foto Matías Ibarra).
Se pronostican más lluvias

El temporal en Malargüe dejó algunas rutas provinciales y el Paso Pehuenche intransitables

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región y sobre todo para la provincia de Mendoza.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 31 de enero

Crearon un viñedo con restos de la actividad minera y producen 12 mil botellas por año
Emprendimiento

Crearon un viñedo con restos de la actividad minera y producen 12 mil botellas por año

Tras la fuerte tormenta, continúan las lluvias este sábado en Mendoza
El clima

Tras la feroz tormenta del viernes, anticipan un sábado con lluvias intensas y riesgo de granizo en Mendoza

Crecida de Río Malargüe en zona de montaña (Gentileza Castillos de Pincheira). video
Las de este viernes

Lluvias intensas en Malargüe superan el promedio mensual y generan complicaciones

Tormenta histórica en Mendoza: granizo, vientos intensos y daños en distintos departamentos
Los primeros reportes

Tormenta histórica en Mendoza: granizo, vientos intensos y daños en distintos departamentos