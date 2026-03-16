Puesteros de Malargüe removieron la arena para liberar un camión varado en la Ruta 186

La Ruta 186 es de tierra y debe sufrir los embates de la naturaleza.

Las dificultades para transitar por la Ruta Provincial 186 , en el este del departamento de Malargüe , volvieron a quedar expuestas este fin de semana cuando un camión quedó enterrado en un tramo arenoso del camino . El vehículo pesado debió ser liberado por puesteros de la zona durante la madrugada del domingo , reavivando reclamos por el mantenimiento de esta vía estratégica.

El episodio ocurrió en un sector cercano al Puesto El Molino, en inmediaciones del paraje Carapacho . Allí, según relató el poblador rural Osvaldo Sagal , el transporte quedó varado en la arena debido al deterioro de la traza , lo que obligó a vecinos del lugar a intervenir para poder liberar el vehículo.

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De acuerdo con lo difundido por el propio poblador a través de redes sociales, la situación se originó durante la noche del sábado y se extendió hasta la madrugada del domingo, cuando el camión quedó completamente inmovilizado . Ante esa circunstancia, varios puesteros se acercaron hasta el lugar y comenzaron a trabajar con picos, palas y otras herramientas para remover el material suelto del camino, en un esfuerzo conjunto que finalmente permitió que el transporte pudiera salir del sector comprometido .

La escena volvió a poner en evidencia las dificultades que presenta la Ruta Provincial 186 , una traza que atraviesa el este malargüino y que posee una extensión cercana a los 100 kilómetros. Se trata de uno de los caminos rurales más extensos del departamento y, al mismo tiempo, de uno de los más relevantes para la conectividad de numerosas zonas productivas. En su totalidad la ruta es de tierra .

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La necesidad de los usuarios de la Ruta 186 en Malargüe

Este corredor resulta fundamental porque vincula amplios sectores rurales con la ciudad de Malargüe, permitiendo la circulación de crianceros, ganaderos, transportes de carga, incluidos los vinculados a la actividad petrolera, y también servicios esenciales. A lo largo de su recorrido conecta parajes como Agua Escondida, Carapacho y La Batra, además de servir como nexo hacia áreas productivas y como vía de conexión con territorios de La Pampa y el norte de Neuquén.

En el sector de La Batra se encuentra además la Antena DS3 de la Agencia Espacial Europea, infraestructura que forma parte de una red internacional destinada al seguimiento de misiones espaciales. Desde ese organismo, al igual que desde entidades intermedias como la Cámara de Comercio local, también se han planteado en distintas ocasiones pedidos para mejorar el mantenimiento del camino.

Tras el esfuerzo inicial de los pobladores, una máquina perteneciente a la Subzona Malargüe de la Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza fue desplazada hasta el sector para completar las tareas de acondicionamiento de la traza.

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Ruta de tierra y afectada por el clima semidesértico de Malargüe

Las condiciones de la Ruta Provincial 186 suelen verse afectadas durante todo el año por diversos factores naturales. Su recorrido de tierra atraviesa salitrales cercanos a la Laguna de Llancanelo, sectores de suelos basálticos duros y cauces secos que, durante tormentas de verano, pueden recibir fuertes descargas de agua que en más de una ocasión cortan el polvoriento camino.

A ello se suman los efectos de la sequía en la región semidesértica, que favorece el desgranamiento del terreno, la formación de serruchos en la calzada y grandes nubes de polvo en suspensión que reducen la visibilidad. Los intensos vientos característicos del sur mendocino también contribuyen al deterioro de la traza.

Pese a estas dificultades, la Ruta Provincial 186 continúa siendo una vía clave para el transporte de ganado, la actividad petrolera y la circulación de servicios esenciales, incluidos traslados sanitarios de emergencia y el transporte escolar que conecta a estudiantes con escuelas rurales de esta extensa zona del departamento