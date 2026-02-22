22 de febrero de 2026
{}
Elecciones municipales: más de 200 escuelas afectadas y clases garantizadas

Las elecciones serán el próximo domingo 22 de febrero. La DGE confirmó que el operativo de limpieza permitirá el normal dictado de clases el día posterior.

Foto: Cristian Lozano
En el marco de las elecciones municipales que se realizarán en Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael, el la Dirección General de Escuelas informó que 214 escuelas estarán afectadas al proceso electoral. A pesar de la logística que conlleva la votación, las autoridades ratificaron que la actividad escolar del lunes 23 no sufrirá interrupciones.

image
Elecciones municipales: clases garantizadas

Desde el 2017, la provincia mantiene la política de no suspender las jornadas educativas tras un acto eleccionario. Para cumplir con esta meta, se pondrá en marcha un operativo de desinfección y acondicionamiento que comenzará inmediatamente después del cierre de las urnas.

Para tener en cuenta

Además, señaló que la Subsecretaría de Infraestructura Escolar estará en alerta para asistir a las instituciones ante cualquier eventualidad técnica o edilicia que pudiera surgir durante la jornada del domingo.

Detalles del operativo de limpieza

Para garantizar las condiciones de higiene, se ha dispuesto un equipo de 428 celadores que trabajarán en los establecimientos afectados. Los agentes encargados de estas tareas recibirán un pago adicional de $50.000 por sus servicios prestados durante el fin de semana.

"El operativo de limpieza y desinfección el mismo día de los comicios es una acción sostenida que nos permite mantener el servicio educativo con total normalidad", explicaron desde la DGE.

Distribución de escuelas por departamento

La logística electoral se distribuirá de la siguiente manera según la cantidad de establecimientos habilitados en cada comuna:

  • San Rafael: 72
  • Maipú: 59
  • Luján de Cuyo: 46
  • Rivadavia: 20
  • Santa Rosa:10
  • La Paz: 7

Preguntas y respuestas frecuentes

¿Qué son las Elecciones Municipales?

Son elecciones que se realizarán en 6 departamentos que desdoblaron los comicios de las elecciones nacionales y provinciales del año pasado. Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz son los departamentos que irán a las urnas el próximo domingo.

¿Escuelas de qué departamentos se verán afectadas?

En total serán 214 las escuelas que se verán afectadas para los comicios del domingo. Las mismas están ubicadas en: San Rafael (72), Maipú (59), Luján de Cuyo (46), Rivadavia (20), Santa Rosa (10) y La Paz (7).

¿Cuánto dinero recibirán los celadores que trabajen el operativo?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de la DGE, son 428 los trabajadores que se desempeñarán en la limpieza de los establecimientos. Los mismos percibirán un pago adicional de $50.000.

