19 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Increíble, pero real

En Mendoza, el SEC recibe 300 llamados diarios desde escuelas, pero solo el 1,7% son emergencias

El titular del SEC, Gabriel Mengual, reveló cifras que exponen el colapso del sistema por consultas menores en escuelas públicas y privadas.

En Mendoza, el SEC recibe 300 llamados diarios desde escuelas, pero solo el 1,7% son emergencias.

 Por Natalia Mantineo

Este miércoles, se publicó en el Boletín Oficial el nuevo protocolo para la activación del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) en las escuelas de la provincia de Mendoza. la medida no es aislada, sino una respuesta directa a una realidad crítica: por día se reciben 300 llamados, pero solo el 1,7% son emergencias reales.

Según datos proporcionados a Sitio Andino por el titular del SEC, Gabriel Mengual, el organismo recibe esa cantidad de llamados provenientes de establecimientos tanto públicos como privados, pero un dato que no es menor es que "la inmensa mayoría de las solicitudes no reviste gravedad".

El 98,3% restante corresponde a situaciones que, a partir de ahora, el protocolo ayudará a resolver dentro de la propia institución o mediante la consulta con los padres.

"La generación del protocolo tiene como finalidad dar normativas de acción y acompañamiento a las instituciones educativas, permitiendo que cuenten con un respaldo adecuado ante urgencias reales a través del 911", explicó el funcionario.

ambulancias 3
Solo el 1.7% de los llamados al SEC corresponde a causas urgentes o de emergencia.

Los principales motivos de las llamadas al SEC en las escuelas

Según el relevamiento del SEC, "los motivos que suelen disparar el llamado al sistema de emergencias son, en su mayoría, cuadros que podrían resolverse con primeros auxilios básicos o una consulta pediátrica de rutina":

  • Traumatismos de baja cinemática: golpes simples o caídas propias de los juegos escolares.

  • Consultas clínicas comunes: dolores abdominales o malestares generales.

  • Nivel educativo: la mayor concentración de llamados proviene del Nivel Inicial y Primario, donde la ansiedad de los adultos responsables ante un incidente suele ser mayor.

dolor de panza niño
Dolores abdominales o malestar generalizado, algunas de las causas de los llamados.

Escuelas privadas y cobertura universal

Mengual también aclaró un punto clave respecto a la gestión de los colegios. Si bien los establecimientos privados cuentan generalmente con servicios de emergencias privados contratados por área protegida, el funcionario remarcó que el SEC no discrimina cobertura.

"El sistema da respuesta ante emergencias a toda persona, independientemente de si tiene obra social o no, siempre que exista un cuadro de gravedad", refirió el funcionario.

El objetivo: descomprimir el sistema

Con la puesta en marcha de este plan de acción, el Ministerio de Salud busca que el docente no se sienta "solo" ante una eventualidad, pero que tenga las herramientas técnicas (a través de los nuevos anexos y guías) para discernir cuándo una situación puede ser manejada internamente.

La meta final es que ese 98% de llamados por consultas menores deje de ocupar las líneas del 911 y de mantener en vilo a las unidades móviles, permitiendo que las ambulancias estén disponibles para accidentes de tránsito, ataques cardíacos u otras situaciones donde cada segundo cuenta para salvar una vida.

Temas
