3 de diciembre de 2025
{}
Día Internacional de las Personas con Discapacidad: origen y significado del 3 de diciembre

Este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Conocé la historia que dio origen a esta fecha.

Foto: web
Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La fecha fue establecida por las Naciones Unidas (ONU) para promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y del desarrollo.

Por qué se recuerda hoy el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Los antecedentes remiten a 1976, cuando la Asamblea General declaró 1981 como Año Internacional de las Personas con Discapacidad, una iniciativa destinada a impulsar la igualdad de oportunidades, la rehabilitación y la prevención de discapacidades. Más adelante, el 14 de octubre de 1992 la ONU formalizó la conmemoración mediante la resolución 47/3 para el 3 de diciembre.

Desde entonces la efeméride se dedica a promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, así como a concienciar sobre las barreras que enfrentan en todos los ámbitos de la vida.

En esta jornada, figuras públicas e instituciones organizan campañas para fomentar la inclusión, combatir la discriminación y eliminar las barreras que dificultan la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad.

