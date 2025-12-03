Día Internacional de las Personas con Discapacidad: origen y significado del 3 de diciembre Foto: web

Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La fecha fue establecida por las Naciones Unidas (ONU) para promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y del desarrollo.

Por qué se recuerda hoy el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Los antecedentes remiten a 1976, cuando la Asamblea General declaró 1981 como Año Internacional de las Personas con Discapacidad, una iniciativa destinada a impulsar la igualdad de oportunidades, la rehabilitación y la prevención de discapacidades. Más adelante, el 14 de octubre de 1992 la ONU formalizó la conmemoración mediante la resolución 47/3 para el 3 de diciembre.

niños discapacidad escuela clases aula estudiante alumno.jpeg Día Internacional de las Personas con Discapacidad: hoy, 3 de diciembre. Foto: web Desde entonces la efeméride se dedica a promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, así como a concienciar sobre las barreras que enfrentan en todos los ámbitos de la vida.

En esta jornada, figuras públicas e instituciones organizan campañas para fomentar la inclusión, combatir la discriminación y eliminar las barreras que dificultan la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad.

