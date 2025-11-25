25 de noviembre de 2025
{}
Seguro de retiro: cómo funciona y qué tener en cuenta antes de contratarlo

Una herramienta que gana terreno frente a la incertidumbre previsional. Qué cubre, cómo funciona y cuál es el ahorro mínimo necesario para proyectar el futuro.

Seguro de retiro: cuánto ahorrar y qué rendimiento esperar.

Foto: IA.

Foto: IA.
 Por Celeste Funes

En medio de una creciente inquietud por el futuro previsional, muchas personas evalúan alternativas para complementar sus ingresos a largo plazo. Entre ellas, el seguro de retiro aparece como una herramienta cada vez más consultada. En diálogo con este medio, el productor asesor de seguros Edgardo Juchniuk detalla cómo funciona, cuáles son sus límites y qué debe considerar quien esté pensando en contratarlo.

- ¿Por qué hoy se habla tanto del seguro de retiro?

Edgardo Juchniuk (EJ): El seguro de retiro es una alternativa que hoy ha tomado mucha importancia, sobre todo por las expectativas que hay con referencia a las jubilaciones en el futuro. Hay un clima bastante adverso y de intranquilidad. Entonces, quienes pueden hacerlo buscan otras alternativas.

- ¿Cuál es la principal recomendación a la hora de ahorrar?

EJ: Lo principal es la obligación de asegurar todos los meses un dinero que tiene un rendimiento. Eso te va a permitir el día de mañana tener fondos ahorrados. No te voy a decir que va a ser tu jubilación, porque todo depende de los aportes que vos pongas en ese seguro.

- ¿El rendimiento es claro desde el inicio?

EJ: Cuando te lo ofrezcan te van a mostrar proyecciones, pero lo más importante es el mínimo garantizado de la tasa que te van a ofrecer. Esa es la realidad de lo que vas a cobrar. El resto es un beneficio adicional.

seguro de retiro fondo jubilacion
Retiro y ahorro: qué preguntar antes de invertir en un seguro.

Retiro y ahorro: qué preguntar antes de invertir en un seguro.

- Entonces, ¿las aseguradoras garantizan una tasa fija?

EJ: La compañía aseguradora te dice: vamos a invertir este dinero y como mínimo te vamos a garantizar un X% anual. Te garantizo que, como mínimo, ese dinero va a tener ese rendimiento.

- ¿Es posible calcular cuánto habrá que aportar para obtener, por ejemplo, un ingreso mensual a futuro?

EJ: Ellos hacen un cálculo por esos años del total que vas a aportar. Si querés un millón por mes, no va a ser poco el dinero que tendrás que poner. Además hay que tener prevista la inflación, que por más baja que sea sigue siendo importante.

- ¿Existe una edad mínima para comenzar?

EJ: Sí. Tenés que tener una edad legal suficiente para hacer ese tipo de inversiones. En otros países los jóvenes empiezan temprano, pero acá no es lo más oportuno. Falta madurez financiera y hay mucha permeabilidad a las estafas o malas inversiones.

- ¿Qué pasa con la seguridad del sistema, considerando la historia económica del país?

EJ: Ya tuvimos ejemplos dolorosos. Mucha gente perdió fondos, por eso yo confío más en empresas nacionales con trayectoria. Las internacionales muchas veces piensan en sus beneficios. Lo importante es asesorarse bien, preguntar condiciones y analizar si conviene en dólares o en pesos.

- ¿Cuál es el mayor beneficio del seguro de retiro?

EJ: Para mí, lo más importante es que te obliga a ahorrar todos los meses. Si no, decís ‘el mes que viene pongo’ y al final esa plata desaparece. En cambio, si se descuenta automáticamente, cumplís.

Escuchá la nota completa:

Embed

