12 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Iron Maiden Argentina 2026: cuándo es el show, dónde tocan y cómo comprar los tickets

El tour Run For Your Lives vuelve a traer a Iron Maiden al país y el heavy metal ya se prepara para una fecha que promete agotar entradas en tiempo récord.

Iron Maiden Argentina 2026: cuándo es el show, dónde tocan y cómo comprar los tickets

Iron Maiden Argentina 2026: cuándo es el show, dónde tocan y cómo comprar los tickets

Foto: @gallo_rockpix
Por Analía Martín

Iron Maiden confirmó su show en Argentina para octubre de 2026 y la noticia encendió al público del heavy metal local. La banda británica volverá a Buenos Aires con su tour Run For Your Lives, después del éxito absoluto de sus shows de 2024. La expectativa crece y los fans ya comienzan la cuenta regresiva.

Show en Argentina: fechas confirmadas y detalles del tour

La gira latinoamericana ya cuenta con su cronograma oficial y Buenos Aires vuelve a ocupar un lugar privilegiado en la hoja de ruta. La cita será el 20 de octubre de 2026 en el Estadio de Huracán, un escenario históricamente ligado al fervor que Iron Maiden despierta en el país. La banda invitada será “La H no murió”, que retomará el repertorio clásico de Hermética con integrantes originales.

El tramo sudamericano también incluye paradas en San Salvador, San José, Bogotá, Quito, Lima, San Pablo y Santiago. Este itinerario esta pensado en mantener el vínculo de la banda con el público regional, que históricamente colma estadios en cada visita. Para los fanáticos argentinos, la cercanía entre fechas abre la posibilidad de un segundo show, como ya ocurrió en 2024.

Entradas, preventa y expectativas

Las entradas para sus últimos shows en el país se agotaron en minutos, obligando a sumar funciones adicionales. Para esta ocasión, la preventa exclusiva comenzará el martes 16 de diciembre a las 13 para clientes BBVA, con financiación en hasta seis cuotas sin interés.

La venta general quedará habilitada desde el 18 de diciembre a la misma hora, a través de LivePass. Las autoridades recomiendan comprar únicamente por canales oficiales, ya que la demanda suele generar reventa no autorizada.

Iron Maiden banda completa
El show de Iron Maiden en Argentina es muy esperado por la estrecha relación que tiene la banda con la comunidad del heavy metal argentino.

El show de Iron Maiden en Argentina es muy esperado por la estrecha relación que tiene la banda con la comunidad del heavy metal argentino.

Iron Maiden y el heavy metal argentino: una historia compartida

La relación entre Iron Maiden y la Argentina es una de las más intensas del heavy metal mundial. Con más de una docena de visitas desde los años noventa, la banda logró un nivel de identificación pocas veces visto, comparable al de grupos como los Ramones o los Rolling Stones. El público local mantiene un pacto tácito con la Dama de Hierro: entrega total arriba y abajo del escenario.

Ese fanatismo, sumado a la potencia de su puesta en vivo, convierte cada visita en un evento cultural que trasciende generaciones. La nueva gira promete reeditar la mística que caracteriza los recitales del grupo en el país.

