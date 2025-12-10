El rock global llora a Robe Iniesta: murió la figura de la icónica banda “Extremoduro”

La muerte de Robe Iniesta sacudió al mundo del rock español , donde su figura marcó generaciones enteras. El histórico líder de Extremoduro falleció a los 63 años y dejó un legado que desde hoy pasó a la inmortalidad. Tras el anuncio oficial los homenajes y su música inundó las redes.

Robe Iniesta fue considerado uno de los grandes referentes del rock en España, con una trayectoria que transformó la escena musical desde los años 80. Sus discos, letras y actuaciones marcaron la identidad de varias generaciones, y aún hoy su estilo es objeto de estudio.

Su agencia confirmó el fallecimiento sin detallar las causas y con el pasar de las horas en las redes se vio la conmoción de fanáticos y colegas. El Ayuntamiento de Plasencia declaró tres días de luto y habilitó un libro de condolencias, reflejando la dimensión social del artista. Para muchos, Iniesta no solo representó rebeldía: también encarnó una sensibilidad poética que trascendió fronteras.

El camino del músico comenzó en el punk callejero, pero con el tiempo derivó en una obra más compleja, cargada de poesía y provocación. Álbumes como Agila, La ley innata o Mayéutica redefinieron el sonido del rock español , alcanzando ventas millonarias y expandiendo su influencia fuera de España. Extremoduro creció como un símbolo de libertad creativa, atravesando etapas de ruptura, introspección y experimentación. Su capacidad para renovar estilos, colaborar con otros artistas y sostener un mensaje propio lo convirtió en un referente transversal. Incluso su trabajo en cine, como la película Bienvenidos al temporal, amplió su legado.

Los últimos años de Robe Iniesta

Lejos de los escenarios, Iniesta llevaba una vida discreta en Lezama junto a su esposa Vivi Vázquez y sus dos hijos, Karín y Nahún. Allegados recuerdan que Robe había logrado reconstruir vínculos familiares tras etapas turbulentas en los años 90.

La familia mantuvo siempre un bajo perfil, incluso cuando el músico enfrentó graves problemas de salud como un tromboembolismo pulmonar que lo obligó a cancelar conciertos en 2024. Su hijo Nahún, también músico, eligió mantenerse lejos del foco mediático para preservar su identidad artística. Su entorno íntimo, poco habitual para una estrella de su magnitud, fue clave para sostenerlo en sus últimos años.

La influencia de Iniesta también se reflejó en amistades profundas con artistas como Iñaki Antón y Fito Cabrales, con quienes compartía rutinas cotidianas más allá de la música. La SGAE lamentó su muerte destacando más de 150 obras registradas, entre ellas clásicos como So payaso o Jesucristo García. Su figura queda ahora asociada no sólo al rock, sino a una forma de entender la libertad creativa.