El rock llora al guitarrista Robbie Robertson: de qué murió

Y luego agrega: "Cabe destacar que Robertson había concluido recientemente su decimocuarto proyecto musical cinematográfico en colaboración con su frecuente compañero Martin Scorsese, titulado Killers of the Flower Moon’. En lugar de flores, la familia ha solicitado respetuosamente que las contribuciones se dirijan a Six Nations of the Grand River, en apoyo a su próximo centro cultural".

Robbie Robertson, Bob Dylan.jpg Robbie Robertson y Bob Dylan.

Jaime Royal Robertson había nacido en Toronto, Canadá, el 5 de julio de 1943. Durante las décadas del sesenta y del setenta se destacó como compositor y guitarrista de The Band y luego alternó su carrera solista con su trabajo para producciones de Martin Scorsese, como Toro salvaje, The King Of Comedy, El color del dinero, Gangs of New York, Shutter Island, The Departed y Silence.