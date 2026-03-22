22 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Tini Stoessel

Tini Stoessel habló sobre los rumores de embarazo durante un show y causó furor en redes sociales

La cantante habló de su vida íntima frente a sus fans en Córdoba. Además, reavivó versiones sobre su relación con Emilia Mernes y generó polémica.

El episodio rápidamente se volvió viral, con miles de usuarios destacando su espontaneidad y cercanía

El episodio rápidamente se volvió viral, con miles de usuarios destacando su espontaneidad y cercanía

Por Sitio Andino MuchoShow

En medio de una presentación cargada de energía en el estadio Mario Alberto Kempes, Tini Stoessel sorprendió a todos al hacer una inesperada referencia a su vida privada y desmentir los rumores de embarazo que circulaban en redes sociales.

"Para aclarar, lo bueno es que no estoy embarazada. Por ahora…", lanzó la cantante desde el escenario y generó una inmediata reacción entre sus fanáticos.

Lee además
Por qué Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo dejaron de seguir a Emilia Mernes

Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo cortaron relación con Emilia Mernes
El show “Ecos” propone una nueva forma de sentir a Gustavo Cerati con innovación.

Increíble video: Gustavo Cerati "reapareció" en un show de Soda Stereo y el público enloqueció

La frase, breve pero contundente, no solo echó por tierra las versiones que venían creciendo en internet, sino que además dejó abierta la puerta a una posibilidad futura, lo que avivó aún más las especulaciones.

Tini-auno-2.jpg
Tini Stoessel sorprendió a todos al hacer una inesperada referencia a su vida privada

Tini Stoessel sorprendió a todos al hacer una inesperada referencia a su vida privada

Un momento íntimo en pleno show que se volvió viral

El comentario de la artista no fue casual. Minutos antes, había compartido con el público una situación personal que terminó marcando la noche.

Embed

"Si yo en un momento me tengo que ir, es porque estoy con una situación. Realmente estoy muy preocupada. Por suerte me puse un short negro", explicó, en referencia a que estaba transitando su ciclo menstrual.

Incluso, con total naturalidad, pidió ayuda a sus seguidores: "Avísenme si me mancho", dijo, desatando una ola de comentarios en redes.

El episodio rápidamente se volvió viral, con miles de usuarios destacando su espontaneidad y cercanía, mientras otros volvieron a poner el foco en su vida personal.

La frase que encendió la polémica con Emilia Mernes

Pero eso no fue todo. En el mismo show, Tini Stoessel dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia Emilia Mernes, en medio de los rumores de distanciamiento.

"Los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano", expresó desde el escenario.

Tini Stoessel y Emilia Mernes
En el mismo show, Tini Stoessel dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia Emilia Mernes

En el mismo show, Tini Stoessel dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia Emilia Mernes

La declaración no pasó desapercibida. En redes sociales, los fanáticos rápidamente asociaron sus palabras con la interna que salió a la luz en los últimos días, cuando varias figuras dejaron de seguir a la pareja de Duki.

De esta manera, Tini se convirtió en la primera en romper el silencio, al menos de forma indirecta, en una polémica que sigue creciendo.

Lo cierto es que, entre rumores de embarazo desmentidos, confesiones personales y mensajes entre líneas, la cantante volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática.

Temas
Seguí leyendo

Murió Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos, y el rock nacional está de luto

Sorpresa en Gran Hermano 2026: la figura que reemplazaría a Andrea del Boca

Esto hará Ian Lucas con su premio de MasterChef Celebrity 2025

Adiós a Chuck Norris: murió una de las grandes leyendas del cine y televisión

Qué le pasó a Andrea del Boca en Gran Hermano 2026 y por qué salió de la casa

Ian Lucas triunfó en MasterChef Celebrity 2025: todos los detalles de la final

Todo del escandaloso despido de Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani de Pop Radio

Homenaje de lujo a Tina Tunner en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El show “Ecos” propone una nueva forma de sentir a Gustavo Cerati con innovación.

Increíble video: Gustavo Cerati "reapareció" en un show de Soda Stereo y el público enloqueció

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2420 y números ganadores del domingo 22 de marzo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2420 y números ganadores del domingo 22 de marzo

Conocé si el túnel internacionall está abierto o cerrado este domingo.

¿Tenés pensado viajar a Chile? Conocé si el Paso Cristo Redentor abre o no este domingo

Sube la temperatura y en Mendoza hay alerta por tormentas y Zonda.

Rige una alerta amarilla por tormentas y Zonda este domingo en Mendoza: a qué zonas afecta

Se esperan tormentas en algunas zonas de la provincia este domingo.

Se esperan tormentas y Zonda en algunas zonas de Mendoza este domingo: a qué hora y a qué zonas afectarán

El Resarcimiento contemplaba un total de 1.023 millones de dólares, de los cuales casi 900 millones ya fueron asignados a distintos proyectos.

Adónde fueron los fondos del resarcimiento en Mendoza y qué obras concentran la inversión