Tini Stoessel habló sobre los rumores de embarazo durante un show y causó furor en redes sociales

El episodio rápidamente se volvió viral, con miles de usuarios destacando su espontaneidad y cercanía

En medio de una presentación cargada de energía en el estadio Mario Alberto Kempes, Tini Stoessel sorprendió a todos al hacer una inesperada referencia a su vida privada y desmentir los rumores de embarazo que circulaban en redes sociales.

" Para aclarar, lo bueno es que no estoy embarazada. Por ahora… ", lanzó la cantante desde el escenario y generó una inmediata reacción entre sus fanáticos.

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La frase, breve pero contundente, no solo echó por tierra las versiones que venían creciendo en internet, sino que además dejó abierta la puerta a una posibilidad futura, lo que avivó aún más las especulaciones .

El comentario de la artista no fue casual. Minutos antes, había compartido con el público una situación personal que terminó marcando la noche.

Tini Stoessel sorprendió a todos al hacer una inesperada referencia a su vida privada

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"Si yo en un momento me tengo que ir, es porque estoy con una situación. Realmente estoy muy preocupada. Por suerte me puse un short negro", explicó, en referencia a que estaba transitando su ciclo menstrual.

Incluso, con total naturalidad, pidió ayuda a sus seguidores: "Avísenme si me mancho", dijo, desatando una ola de comentarios en redes.

El episodio rápidamente se volvió viral, con miles de usuarios destacando su espontaneidad y cercanía, mientras otros volvieron a poner el foco en su vida personal.

La frase que encendió la polémica con Emilia Mernes

Pero eso no fue todo. En el mismo show, Tini Stoessel dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia Emilia Mernes, en medio de los rumores de distanciamiento.

"Los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano", expresó desde el escenario.

Tini Stoessel y Emilia Mernes En el mismo show, Tini Stoessel dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia Emilia Mernes

La declaración no pasó desapercibida. En redes sociales, los fanáticos rápidamente asociaron sus palabras con la interna que salió a la luz en los últimos días, cuando varias figuras dejaron de seguir a la pareja de Duki.

De esta manera, Tini se convirtió en la primera en romper el silencio, al menos de forma indirecta, en una polémica que sigue creciendo.

Lo cierto es que, entre rumores de embarazo desmentidos, confesiones personales y mensajes entre líneas, la cantante volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática.