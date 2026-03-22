Soda Stereo volvió con Gustavo Cerati holograma: así es el show "Ecos" en vivo

El regreso de Soda Stereo marcó un antes y un después en los shows en vivo. Con inteligencia artificial y tecnología inmersiva, el espectáculo “Ecos” recreó a Gustavo Cerati en escena, generando una experiencia que combinó nostalgia , innovación y emoción frente a miles de fanáticos.

El debut de este innovador formato tuvo lugar el sábado por la noche en el Movistar Arena , en el marco de un show que combina música, nostalgia y tecnología.

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Desde antes del inicio, el evento ya generaba expectativa. La previa incluyó una alfombra roja por la que desfilaron diversas figuras del ámbito artístico local y familiares del músico. Luego, el escenario se encendió con la presencia de Zeta Bosio y Charly Alberti , integrantes originales de la banda, quienes interpretaron los clásicos acompañados por pistas originales de Cerati y una representación visual del artista.

El corazón del espectáculo fue la recreación digital de Cerati, lograda mediante la combinación de registros de voz y guitarra , tanto publicados como inéditos, con una imagen proyectada que interactúa en tiempo real con los músicos. Durante canciones emblemáticas como “En la ciudad de la furia”, el recurso tecnológico permitió generar la sensación de que el líder de la banda estaba nuevamente sobre el escenario, provocando una fuerte emoción colectiva entre los asistentes.

Lisa y Benito los hijos de Gustavo Cerati, y Laura Cerati, hermana del músico Lisa, Benito y Laura Cerati, los hijos y la hermana de Gustavo Cerati, dijeron presente en el show "Ecos". Foto: Gentileza La Nación / Gerardo Viercovich

El show, que ya suma múltiples funciones y proyecta una gira internacional, logró convocar a distintas generaciones. Por un lado, fanáticos históricos que vivieron los recitales originales; por otro, jóvenes que nunca habían visto a la banda en vivo, pero crecieron escuchando su música. En ambos casos, la experiencia se vivió como una verdadera fiesta musical, donde el público cantó, vibró y celebró cada canción.

Cómo fue el show de Soda Stereo que revivió a Cerati, "Ecos"

Durante las dos horas de concierto, se interpretaron 19 canciones que recorrieron gran parte de la discografía del grupo. Temas como “Prófugos”, “Persiana americana” o “De música ligera” desataron la euforia del público, mientras que otros momentos, como la aparición de Cerati saludando con su clásico carisma, generaron sorpresa y asombro. La puesta incluyó además efectos visuales en 3D que reforzaron la idea de estar ante una experiencia inmersiva.

Embed ¡¡GRACIAS BUENOS AIRES!!



Así comenzó #ECOS en el @movistararenaar

¡Mañana volvemos a encontrarnos!



Nuevas funciones a la venta a partir del próximo lunes a las 10am en https://t.co/JPMElCyicK pic.twitter.com/DuQJAaHWxQ — Soda Stereo (@sodastereo) March 22, 2026

El espectáculo también reabrió debates sobre el uso de la tecnología en la música. La decisión de recrear a Cerati mediante un avatar digital generó opiniones diversas, aunque para la mayoría del público el resultado fue positivo. Como en los grandes shows de ilusionismo, la pregunta sobre el “cómo” quedó en segundo plano frente a la emoción y el impacto visual.

“Ecos” se suma así a la historia de despedidas y regresos de la banda. Tras su separación en 1997 y el recordado reencuentro en 2007 con la gira “Me verás volver”, el grupo volvió a los escenarios años después con “Gracias Totales”, donde compartieron escenario con artistas invitados. Ahora, este nuevo formato apuesta a la innovación, integrando herramientas digitales para recrear la presencia de su icónico líder, fallecido en 2014.

Lejos de ser solo un homenaje, el espectáculo demuestra que Soda Stereo sigue vigente, capaz de reinventarse y conectar con nuevas audiencias.