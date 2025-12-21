21 de diciembre de 2025
{}
Cuando Soda Stereo dijo adiós: a 18 años del último concierto que marcó al rock nacional

La noche del 21 de diciembre, Soda Stereo se presentó por última vez y puso fin a una de las bandas más recordadas del rock nacional.

Un 21 de diciembre se cumplen 18 años del último concierto de Soda Stereo, la banda más influyente del rock argentino. Aunque todos los shows de la gira Me verás volver fueron un éxito, el recital del 21 de diciembre de 2007 tuvo un valor especial al celebrarse con su gente en el estadio Monumental, y así se escribía una página definitiva en la historia de la música nacional.

Ese show no solo cerró una gira multitudinaria por América, sino que marcó la despedida final de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti como banda. A casi dos décadas de distancia, el recuerdo de esa noche en River Plate sigue vivo por lo que representó para Soda Stereo y para miles de fanáticos.

Cómo fue el último concierto de Soda Stereo en Argentina

La noche del viernes 21 de diciembre de 2007 quedó grabada como un hito del rock nacional. Soda Stereo brindó su último recital en el estadio Monumental, en el marco de la gira Me verás volver, y lo hizo ante un River colmado. Fue el sexto show consecutivo en ese escenario, un récord que superó incluso a los Rolling Stones, que hasta entonces ostentaban cinco funciones.

Ese concierto puso punto final a una gira histórica que recorrió Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Estados Unidos y Venezuela, con cifras impactantes que se expresaron en seis estadios River y la asistencia de más de 1.060.000 espectadores en total. Sin embargo, ese último show no fue uno más. En estricto secreto, la banda planificó una noche distinta, con invitados especiales y una lista de temas única.

Soda Stereo.jpg
El rock argentino lo recuerda: a 18 años del último concierto de Soda Stereo.

El rock argentino lo recuerda: a 18 años del último concierto de Soda Stereo.

Sobre el escenario acompañaron a Soda Stereo músicos cercanos a su historia, como Richard Coleman, Andrea Álvarez, Fabián Quintiero y Gillespi. Además, se gestionó especialmente la participación de Carlos Alomar, quien viajó desde Nueva Jersey para interpretar Terapia de amor intensiva y En la cúpula, dos canciones que no habían sonado en los conciertos anteriores de la gira.

La previa del recital transcurrió con una prueba de sonido al mediodía y el ingreso del público desde temprano. A las 21 en punto, tras la proyección de un video con imágenes de otras épocas y la música de Queen de fondo, comenzó el show con Juegos de seducción. Desde ese momento, el estadio fue una celebración constante.

El clima entre los integrantes era distendido y emotivo. La presencia de los invitados le dio un plus musical a una noche que ya era especial. Sobre el final, Gustavo Cerati tomó el micrófono y expresó la felicidad del reencuentro, destacando que la gira había sido, por sobre todo, un regreso a la música y a la relación interna del grupo. Incluso pidió que todo el equipo de la gira subiera al escenario para compartir el cierre.

Pasada la medianoche, a las 00:15 del sábado, Cerati, Zeta y Charly se abrazaron en el escenario. Sin anuncios grandilocuentes ni despedidas explícitas, Soda Stereo se despedía del público argentino. Nadie lo sabía entonces, pero ese fue el último concierto de la banda. Para siempre.

Así fue el último concierto de Soda Stereo

Embed - Soda Stereo - Estadio River Plate (21.12.2007) [Concierto Completo]

Fuente: Clarín.

Por Facundo La Rosa